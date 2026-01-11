Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Enfoque

La discusión será sobre los ingresos de los sindicatos

La discusión será sobre los ingresos de los sindicatos

Germán López

11 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

Dos temas de fundamental importancia serán tratados en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en el mes de febrero. A pesar de la trascendencia del proyecto de ley sobre los glaciares, seguramente el que se refiere a la legislación laboral concentrará la atención de los dirigentes políticos y de los gremiales. El tratamiento de este último asunto promete elevar la temperatura ya alcanzada durante la discusión del Presupuesto, tanto por lo que oficialismo y oposición ponen en juego como por lo que pueda ocurrir en las calles, donde la CGT y los grupos de izquierda anticipan resistencia. Pero además, la oposición buscaría poner en discusión el DNU que regula el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultando a sus agentes, entre otras novedades, a detener personas en situación de flagrancia.

La pulseada excede los tecnicismos de la llamada “modernización laboral” y su eventual impacto sobre el empleo. Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabezan gestiones para evitar que el debate derive en posiciones irreductibles. Tras el traspié inicial, el oficialismo incorporó una dosis de pragmatismo al advertir que los mejores números parlamentarios obtenidos en octubre no alcanzan sin consensos, especialmente con los gobernadores.

Ese giro incluyó a Bullrich y dejó más aislado a Federico Sturzenegger, uno de los artífices del proyecto y el menos dispuesto a modificarlo. El objetivo de una parte del Gobierno es mostrarse dialoguista sin alterar la esencia de la reforma, que considera resistida más como una bandera política del sindicalismo, el peronismo duro y la izquierda que por sus contenidos concretos.Buscan evitar que los cambios laborales vuelvan a convertirse en el disparador de una protesta que unifique a la oposición bajo el pretexto de la defensa de derechos sociales.

Los números

En los despachos oficiales predomina la confianza. Los números cerrarían en el Senado, donde el bloque oficialista cuenta con 21 legisladores, a los que se sumarían los 10 de la UCR, los 3 del PRO y los provinciales más cercanos, con los que alcanzaría los 37 senadores necesarios para el quórum y la habilitación del debate en el recinto.

En paralelo, en el Gobierno describen un cuadro que reflejaría la pérdida de capacidad de presión del sindicalismo. Según datos citados por Dante Sica, hoy existen 5,5 millones de trabajadores informales frente a 6 millones de formales, de los cuales menos del 30 por ciento está sindicalizado.

En los despachos oficiales predomina la confianza. Los números cerrarían en el Senado

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios

LE PUEDE INTERESAR

Un distrito en llamas porque se quedó sin tren

La reforma propone, entre otros puntos, la reducción de aportes patronales, un nuevo sistema de indemnizaciones a través del Fondo de Asistencia Laboral, la ampliación del período de prueba, cambios en jornadas y vacaciones, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos -que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre las negociaciones por actividad-, limitaciones al derecho de huelga y beneficios fiscales para las empresas.

Huelga y cuota solidaria

Para la dirigencia sindical, el derecho de huelga es intocable y apelan al artículo 14 bis de la Constitución para sostener su inalterabilidad, desconociendo que los derechos no son absolutos y son susceptibles de reglamentación, cuando entran en colisión con otros derechos como por ejemplo el derecho a la salud y a la educación. También rechazan la eliminación de la cuota solidaria y el FAL, que –sostienen- desfinanciaría el sistema previsional.

La incógnita pasa ahora por la reacción del peronismo no kirchnerista, en especial de los legisladores que responden a gobernadores dialoguistas y que resultaron decisivos para la aprobación del Presupuesto 2026. Su comportamiento frente a la reforma laboral terminará de definir si el oficialismo logra convertir su ventaja parlamentaria en poder efectivo.

En ese escenario, el dato más elocuente no es solo la audacia del oficialismo, sino la respuesta apagada de la oposición. Fragmentada, sin una estrategia común y atrapada entre la negociación y el cálculo electoral, la resistencia a la reforma aparece más declamativa que efectiva. Esa tibieza es, hoy, uno de los principales activos del Gobierno para avanzar sin pagar costos inmediatos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

El mercado inmobiliario arranca el año con cautela

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Últimas noticias de Política y Economía

“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas

Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave

Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Espectáculos
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
“Hannah Montana”: Miley Cyrus, ¿se vuelve a poner su peluca rubia?
“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo
Policiales
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
Información General
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla