¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina

El sumo pontífice le confesó su deseo al Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, en una reunión formal
Escuchar esta nota
El Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV y afirmó que el Sumo Pontífice "está considerando en su agenda" visitar la Argentina.
El encuentro, que se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de enero en el Vaticano, tuvo una duración de media hora en donde se trataron varios temas de agenda eclesiástica. Fue en ese momento cuando el representante de argentina no dudó en invitar al sucesor de Francisco a visitar las tierras de Jorge Bergoglio.
“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda", se indicó en una nota firmada por el arzobispado de Santiago del Estero y que dio a conocer el portal religiondigital.org.
Además, durante la reunión, Bokalic Iglic le regaló al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina envuelto con cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero.
Asimismo, el Arzobispo santiagueño le pidió al Sumo Pontífice que en caso de visitar el país lo haga empezando por la provincia norteña, donde nació la primera santa argentina laica, Mama Antula, como se la llama en idioma quichua a María Antonia Paz y Figueroa, una legendaria seguidora de la obra y los ejercicios ignacianos tras su expulsión y supresión.
Vicente Bokalic Iglic, fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Bergoglio en una ceremonia en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que gestionan los vicentinos, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Sin embargo, en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal por el mismo jesuita. "Me envió a evangelizar a los pobres", remarcó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dijo Francisco, quien falleció finalmente el 21 de abril de 2025.
