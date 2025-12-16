Elevaron a juicio oral la causa por el atropello fatal de los músicos en La Plata

La investigación por el fatal accidente de tránsito ocurrido en Melchor Romero en mayo de este año avanzó decisivamente: la causa por doble homicidio culposo fue elevada a juicio oral y quedó formalmente radicada en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata.

El expediente, que investiga la muerte de dos jóvenes músicos identificados como Franco Giampieri y Axel “El Pupa” Martínez , se encamina ahora a la etapa de debate público contra Héctor Gonzalo Emanuel Duarte , de 29 años. El joven está acusado de ser el conductor de una camioneta Ford Ranger blanca que embistió a tres amigos que caminaban llevando una moto, en un siniestro que provocó también lesiones graves a un tercer joven .

Durante la audiencia en la que se decidió elevar la causa a juicio, la defensa del imputado pidió su excarcelación alegando problemas de salud relacionados con taquicardia y ansiedad, una solicitud que fue rechazada por la fiscal interviniente, Graciela Rivero, al considerar que no cambiaron las condiciones que justificaron la detención preventiva.

Ahora, el magistrado a cargo de la causa deberá resolver en los próximos días si concede o no el beneficio solicitado por la defensa.

Los hechos

La noche del 19 de mayo en 163 y 520, tres músicos fueron embestidos por una Ford Ranger blanca, que los arrastró por varios metros y abandonó. Axel Geremías Martínez (31) y Franco Giampieri (33) eran dos músicos reconocidos de la localidad de Melchor Romero. Tenían todo listo para presentar un nuevo tema con su banda de rock, pero se encontraron con la tragedia. Mientras que Esteban Acosta quedó gravemente herido.

El acusado es Héctor Gonzalo Emanuel Duarte (26), a quien, de acuerdo a la documentación a la que accedió este diario, le imputaron los delitos de “homicidio culposo agravado, por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a las víctimas; en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”.

Franco Giampieri y Axel Geremías Martínez, conocido como “El Pupa”, no solo compartían su pasión por la música sino que además, según se mostraban en redes sociales, los unía también una amistad de muchos años.

De acuerdo a un relevamiento de este diario en sus cuentas de Facebook e Instagram, horas previas al trágico desenlace, ambos habían estado juntos en un domicilio entonando algunas canciones acompañados por una guitarra.

Finalmente, a cuatro meses del trágico siniestro, fue detenido Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, señalado como el conductor de la Ford Ranger que embistió al grupo y luego escapó a pie abandonando a las víctimas.

La captura se concretó en La Plata, en la zona de 18 entre 33 y 34, tras un operativo cerrojo encabezado por oficiales del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata. Duarte, de 26 años, intentaba abordar un BMW negro con patente radicada en Córdoba cuando fue sorprendido por efectivos encubiertos.