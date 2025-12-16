Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja

16 de Diciembre de 2025 | 19:16

Una mujer de 93 años fue sorprendida y arrojada al piso por una pareja que entró a su vivienda en Ringuelet tras un engaño. El hecho ocurrió este martes en una casa de la zona de 516 entre 6 y 7.

Según informaron voceros, el hecho fue descubierto cuando la hija de la víctima llegó al domicilio y encontró a su madre muy nerviosa tras haber sido abordada por dos personas minutos antes.

La jubilada relató que una mujer golpeó la puerta y le pidió usar el baño. Al permitirle el ingreso, detrás de ella entró también un hombre que la empujó y la tiró al piso, exigiéndole dinero. Ambos recorrieron rápidamente la casa revisando distintos ambientes, pero al no encontrar nada de valor, escaparon sin llevarse objetos.

Personal del Comando de Patrullas respondió al llamado y asistió a la víctima, mientras que la Policía Científica trabaja en el lugar en busca de rastros y elementos que permitan identificar a los agresores. También se solicitaron cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Intervienen en el caso la UFI N°2, el Juzgado de Garantías N°2 y la Defensoría Oficial N°4 del Departamento Judicial La Plata. Las autoridades continúan con la investigación bajo la carátula “Averiguación de ilícito”

