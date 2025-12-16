Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación

Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación
16 de Diciembre de 2025 | 13:40

Escuchar esta nota

El Banco Nación (BNA) tiene como nuevo presidente a Darío Wasserman, tras la salida del ahora ex titular Daniel Tillard. Hasta el reciente ascenso, Wasserman era vicepresidente de la entidad desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Desembarcó en el ámbito público tras ser desarrollador inmobiliario por varios años.

El flamante titular del mayor banco público es cercano a Karina Milei y Luis Caputo, quienes en el comienzo de la gestión libertaria habían pugnado por ubicarlo en la presidencia del BNA, pero en aquel entonces primó el nombre de Tillard, vinculado al ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El nuevo presidente del BNA es esposo de la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, del círculo intimo de la secretaria general de la Presidencia, quien de esta manera fortalece su injerencia en los máximos puestos del Gobierno. 

Anteriormente, Wasserman fue presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas, entre otras funciones.

