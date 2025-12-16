Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El golazo de Santiago Montiel en Independiente que ganó el Premio Puskas de la FIFA

El golazo de Santiago Montiel en Independiente que ganó el Premio Puskas de la FIFA
16 de Diciembre de 2025 | 19:57

Escuchar esta nota

El delantero de Independiente, Santiago Montiel, ganó el Premio Puskas de la FIFA por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Avellaneda, en el marco de los octavos de final del pasado Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025

En un partido que fue cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador oriundo de Gregorio de Laferrere abrió el marcador y le dio la victoria a Independiente aquel domingo 11 de mayo. Con aquel resultado, el equipo dirigido por entonces por Julio Vaccari accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura donde le ganó 1-0 a Boca en el estadio La Bombonera.

En un partido sumamente cerrado y friccionado, a los 12 minutos del segundo tiempo, el ex futbolista de Argentinos Juniors rompió el cero con un gol espectacular que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Tras un tiro de esquina y despeje corto de la defensa del equipo mendocino, el delantero Montiel primereó al colombiano Sebastián Villa en la medialuna del área y con la pelota en el aire, a punto de bajar.

De espaldas, el futbolista de 25 años ejecutó la chilena de manera perfecta, haciendo que la pelota tome una precisa curva por encima del arquero Ezequiel Centurión que no tuvo reacción ante tal acrobacia.

El tanto de Montiel recorrió el mundo y se hizo viral en las redes sociales, por lo que la FIFA lo candidateó para el Premio Puskas que reconoce al mejor gol de cada temporada y, este martes, el argentino terminó quedándose con dicho galardón.

 

