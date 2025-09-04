Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El Senado ya debate voltear el veto a la emergencia en Discapacidad y limitar los DNU

Las dos iniciativa son impulsadas por la oposición, que cuenta con mayoría

4 de Septiembre de 2025 | 11:55

Escuchar esta nota

El Senado inició a las 11:15hs. la sesión en la que la oposición buscará rechazar el veto a la emergencia en Discapacidad, además de debatir y buscar aprobar modificaciones en la legislación de los decretos.

La sesión estará atravesada por el escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y que alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Serán cinco las cuestiones de privilegio que se centrarán en el tema que tiene presionado al oficialismo: las presuntas coimas distribuidas entre la hermana del mandatario, Eduardo "Lule" Menem y Spagnuolo, entre otros protagonistas, además de que también harán hincapié en la cautelar del juez Alejandro Maraniello contra la difusión de esos audios.

Desde antes del fin de semana merodeaba la idea de impulsar un pedido de interpelación para Karina Milei, y la cruzada por este tema la encabezaba el interbloque peronista, liderado por el formoseño José Mayans, pero al no tener dictamen de comisión.

Otro dato para resaltar es que la sesión no es presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, por lo que el sillón de la Presidencia de la Cámara alta quedó a cargo del libertario Bartolomé Abdala desde el inicio.

La emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026 y actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la fecha.

Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"

Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo

La oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta ley, que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad, tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta iniciativa es que las 200.000 contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, además de que se deberán saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

Hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Poder Ejecutivo, ya que la última vez había sido en abril de 2003. Por esta razón la sesión reviste un carácter histórico, ya que la administración libertaria se encamina a una dura derrota en el recinto.

En tanto, en el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo. La decisión tuvo consenso hace casi dos semanas en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

