Espectáculos

Wanda Nara y Mauro Icardi: conflicto en puerta por sus hijas en las Fiestas

16 de Diciembre de 2025 | 20:04

A pocos días de las fiestas de fin de año, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo conflicto por las agendas de sus hijas y cómo se dividirán las durante la Navidad y el Año Nuevo. A pesar de que trascendió que la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, la última información indica que la paz habría llegado a su fin. 

Según informó Angie Balbiani en Puro Show, se avecina “la última gran guerra antes de fin de año”. El conflicto inició porque la conductora tenía planeado pasar la Nochebuena y la Navidad junto a sus hijas en su mansión en Punta del Este, mientras que a Icardi le correspondía las fechas de fin de año. 

Sin embargo, el futbolista habría pedido pasar la Navidad con las menores porque debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray.

Debido a los pedidos de ambos padres, el juez tendrá que encontrar una respuesta: “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”. “Por lo general la Justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso no sé qué es lo que va a decidir. No lo sabemos”, informó Balbiani. 

 

