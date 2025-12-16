Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Elevaron a juicio oral la causa por el atropello y abandono de los músicos en la Av. 520
¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo
Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás
Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes
Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja
Wanda Nara y Mauro Icardi: conflicto en puerta por sus hijas en las Fiestas
Una estafa de $1,8 billones a empresarios agropecuarios del interior bonaerense
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”
VIDEO. Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos
A 60 años de "La Tercera que mata": Ignomiriello y un título que marcó a Estudiantes
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Convocan en La Plata a una emotiva actividad para recordar a Kim Gómez
Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
VIDEO. El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas de la FIFA
Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación
“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre "La Reini" y Homero Pettinato
Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
La Reini rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A pocos días de las fiestas de fin de año, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo conflicto por las agendas de sus hijas y cómo se dividirán las durante la Navidad y el Año Nuevo. A pesar de que trascendió que la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, la última información indica que la paz habría llegado a su fin.
Según informó Angie Balbiani en Puro Show, se avecina “la última gran guerra antes de fin de año”. El conflicto inició porque la conductora tenía planeado pasar la Nochebuena y la Navidad junto a sus hijas en su mansión en Punta del Este, mientras que a Icardi le correspondía las fechas de fin de año.
Sin embargo, el futbolista habría pedido pasar la Navidad con las menores porque debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray.
Debido a los pedidos de ambos padres, el juez tendrá que encontrar una respuesta: “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”. “Por lo general la Justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso no sé qué es lo que va a decidir. No lo sabemos”, informó Balbiani.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí