Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”

La participante de Marixa Balli habló sobre su supuesto conflicto con Yanina Latorre durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y negó las acusaciones de la conductora, quien alegó que Balli se negó a saludarla en su primer día.

Yanina Latorre ocupará el lugar de Maxi López en la competencia de cocina hasta que regrese de su viaje a Suiza. En diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), la ex vedette negó “no haber saludado” a la rubia, sosteniendo que simplemente “estaba en su mundo”.

“No la vi. Me senté. Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa. Uno llega, tiene que, ni bien encontras tu lugar para maquillarte, tenes que maquillarte, porque en dos segundos vienen y te dicen ‘Hay que grabar’ y tenés que salir y tenés que estar lista. Entonces yo priorizo estar lista”, contó.

"Ella en su programa, viste que dijo ‘No me saludó. Llegué, saludaron todos, ella no’", consultó el cronista. “No, yo estoy en mi mundo. Aparte, ahí venimos desde hace ya bastante y cada uno ya tiene su... Ella le puede preguntar a todos mis compañeros cómo soy. Me maquillo, no almuerzo. Entonces estamos todos ahí como muy compenetrados. La prioridad es el programa. Después nos saludamos”, agregó.

La ex vedette sostuvo que no tiene problemas en saludar a Latorre, pero que su prioridad es su laburo: “Yo ya tengo un timing que sé cómo me manejo y no lo voy a modificar por nadie. Es así”.