Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”

Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”
16 de Diciembre de 2025 | 19:03

Escuchar esta nota

La participante de Marixa Balli habló sobre su supuesto conflicto con Yanina Latorre durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y negó las acusaciones de la conductora, quien alegó que Balli se negó a saludarla en su primer día. 

Yanina Latorre ocupará el lugar de Maxi López en la competencia de cocina hasta que regrese de su viaje a Suiza. En diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), la ex vedette negó “no haber saludado” a la rubia, sosteniendo que simplemente “estaba en su mundo”.

“No la vi. Me senté. Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa. Uno llega, tiene que, ni bien encontras tu lugar para maquillarte, tenes que maquillarte, porque en dos segundos vienen y te dicen ‘Hay que grabar’ y tenés que salir y tenés que estar lista. Entonces yo priorizo estar lista”, contó.

"Ella en su programa, viste que dijo ‘No me saludó. Llegué, saludaron todos, ella no’", consultó el cronista. “No, yo estoy en mi mundo. Aparte, ahí venimos desde hace ya bastante y cada uno ya tiene su... Ella le puede preguntar a todos mis compañeros cómo soy. Me maquillo, no almuerzo. Entonces estamos todos ahí como muy compenetrados. La prioridad es el programa. Después nos saludamos”, agregó. 

La ex vedette sostuvo que no tiene problemas en saludar a Latorre, pero que su prioridad es su laburo: “Yo ya tengo un timing que sé cómo me manejo y no lo voy a modificar por nadie. Es así”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo
Últimas noticias de Espectáculos

“Me imaginé de la mano con ella y no se dio”: inesperada confesión de Santiago del Moro sobre una ex GH

La Reini rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"

“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre "La Reini" y Homero Pettinato

Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
Deportes
VIDEO. El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas de la FIFA
Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana
VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes
En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
"Jugador del torneo": la Liga Profesional distinguió a Edwuin Cetré tras la consagración en el Clausura
Información General
Docentes extraprogramáticos aportarán al IPS
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo
Pérdida de agua en La Loma “lleva más de un año”
Vuelve la Feria Artesanal de Navidad en City Bell: 5 días para encontrar el regalo perfecto
Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
Policiales
Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja
Una estafa de $1,8 billones a empresarios agropecuarios del interior bonaerense
VIDEO. Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos
Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla