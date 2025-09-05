Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila

En una jornada de preparación durante el parate FIFA que tuvo lugar en el Cilindro de Avellaneda, Gimnasia disputó este viernes por la mañana dos encuentros amistosos de 50 minutos cada uno frente a Racing Club: empate para los titulares y victoria entre los suplentes. Alejandro Orfila preservó a Insfrán, Seoane, Garayalde, Panaro, Merlo y Torres.

El primer cruce finalizó 0 a 0 en un trámite parejo, con dominio repartido y situaciones claras para el equipo albiazul. El Lobo formó con Luis Ingolotti; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Facundo Di Biasi, Augusto Max; Alejandro Piedrahíta, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar; y Jan Hurtado. Durante el juego, ingresaron Fabricio Corbalán, Germán Conti, Enzo Martínez, Thomas Mielnizchuk y Alan Sosa.

Las mejores chances albiazules llegaron a través de Piedrahíta, que exigió a Arias tras un remate producto de la presión alta; Castro, que probó desde la puerta del área y tuvo también un cabezazo peligroso en un tiro libre; y Conti, con un anticipo en el área chica luego de un centro bajo. Racing, por su parte, alineó a Arias, Martirena, Pardo, Colombo, Quiros, Sosa, Nardoni, Almendra, Vergara, Balboa y Solari.

En el segundo partido, Gimnasia se impuso 1 a 0 con un tanto de Alan Sosa. La jugada se inició con una recuperación en la mitad de la cancha, continuó con el desborde de Juan José Pérez por la derecha y culminó con el pase atrás para la definición del delantero.

Para ese duelo, el Lobo formó con Ingolotti; Corbalán, Conti, Martínez, Mielnizchuk; Yangali, Mamut, Bautista Merlini; Alan Sosa, Pérez y Sebastián Lomonaco. Racing presentó a Cambese, Mura, Merino, Basso, Volpe, Zuculini, Forneris, Zaracho, Vietto, Conechny y Torres.

La doble jornada dejó saldo positivo para Gimnasia: mostró solidez defensiva en el primer encuentro y mayor contundencia en el segundo, donde pudo quedarse con la victoria. Estos amistosos sirven como banco de pruebas para afianzar el funcionamiento colectivo y dar rodaje a los refuerzos, con la mira puesta en la competencia oficial.