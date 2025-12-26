Sesión caliente. “¡Callate, mamarracho!”: fuerte cruce entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala

La sesión especial del Senado de este viernes, convocada para tratar el Presupuesto 2026, se vio empañada por un clima de extrema hostilidad, agresiones verbales y acusaciones cruzadas entre integrantes de la cámara.

El punto más álgido ocurrió cuando la senadora fueguina Cándida Cristina López (Fuerza Patria) insultó a su par del PRO, Victoria Huala, al grito de “¡Callate, mamarracho!”.

El conflicto se originó mientras López intentaba plantear una cuestión de privilegio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La denuncia de López

La senadora denunció haber sufrido censura, dificultades técnicas con su micrófono y, más grave aún, “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” por parte del personal de seguridad durante un operativo en su despacho a principios de diciembre.

Según su relato, el 28 de noviembre encontró su oficina bloqueada con una faja y una barricada de sillones, además de la remoción de su placa identificatoria, tras un decreto de reasignación de oficinas.

Villarruel, por su parte, rechazó las acusaciones afirmando que López estaba “usurpando despachos” y que su intervención buscaba mantener el orden institucional.

La tensión escaló cuando Victoria Huala intervino para exigirle a López que dejara de leer su discurso, recordándole que el reglamento de la Cámara prohíbe dicha práctica.

Huala criticó lo que llamó la “doble vara constante del kirchnerismo” y el atropello a los trabajadores de la casa. Fue en ese instante cuando López retrucó con el insulto que marcó la jornada.