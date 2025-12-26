Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya

Como ocurre todos los años a fines de diciembre, los famosos comienzan a llegar a Uruguay para pasar las fiestas en Punta del Este y, si bien muchos arribaron antes de la Navidad, otros fueron llegando en las últimas horas.

Wanda Nara viajó en avión privado junto a toda su familia a Uruguay, aunque sin sus hijas que se quedaron en Argentina con Mauro Icardi y la China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity se fue del país con su novio, Martín Migueles, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, su padre Andrés Nara y su madre Nora Colosimo.

También viajó a Uruguay Zaira Nara, quien suele ir todos los años en esta época para formar parte de los desfiles del Este y las campañas de verano. La modelo fue con sus hijos, Malaika y Vigo, a la casa que se construyó recientemente en la zona de José Ignacio.

Una figura que concurre todos los veranos a Punta del Este es Pampita, quien viajó con sus hijos y con su pareja, Martín Pepa. En las últimas horas, fueron vistos en el Sanatorio Cantegril, pero ella rápidamente contó que estaban acompañando a una amiga.

Los que se encontraron en el aeropuerto de Punta del Este fueron dos emblemas de la cultura argentina: Julio Bocca y Ricardo Darín. El bailarín se mostró muy contento en su llegada a las costas uruguayas, mientras que el actor está muy entusiasmado porque en breve se convertirá en abuelo con la llegada del hijo de Chino Darín con Úrsula Corberó.

Otro reconocido actor que ya está en el Este es Leonardo Sbaraglia, mientras que comienzan a llegar jóvenes modelos e influencers como Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre.

En tanto, otras personalidades que eligieron el Este para veranear son: Zulema Menem, que celebró allí su cumpleaños, el empresario de la industria automotriz Cristiano Ratazzi, el político Gustavo Posse y Horacio Rosatti.

