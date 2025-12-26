Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Aceiteros, metalúrgicos, bancarios, seguros, maestranza y pasteleros, fueron los sectores más beneficiados
Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión, según un relevamiento hecho por la Agencia Noticias Argentinas. En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron las siguientes cifras:
UOM (metalúrgicos): octubre 2025: $35.000 no remunerativos; noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre 2025: $35.000 no remunerativos; enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero 2026: $25.000 no remunerativos y marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
Bancarios: el ajuste por inflación acordado llevó el salario inicial a casi $2 millones más el plus por el Día del Bancario ($1.708.032).
Aceiteros: alcanzaron un entendimiento que ubicó al salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.
Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.
Carne: los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7 %.
Seguros: selló un acuerdo del 9,84% escalonado en cuatro meses. Noviembre un 3,5% calculado sobre la base salarial de octubre. 2%: en diciembre (base noviembre), 2% en enero de 2026 (base diciembre), y el último 2% en febrero de 2026 (base enero).
Televisión (SATSAID): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento del 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.
Maestranza (SOM): actualización del 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026.
Pasteleros: se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.
Mecánicos (SMATA): alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.
Sanidad (FATSA): 1,5% en diciembre acumulativo y 1,5% en enero acumulativo.
Comercio: cerró un 1% sobre noviembre y sigue negociando.
Construcción (UOCRA): 1,4% sobre básicos de octubre más suma no remunerativa en dos cuotas quincenales y un 1,3% adicional en diciembre.
