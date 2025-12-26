IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
La obra social considera que la suba del Bono de Ejercicio Profesional (BEP) es “irregular” y analiza acciones legales
Luego de que los médicos aumentaran el tope del Bono de Ejercicio Profesional (BEP) a 25.000 pesos, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) salió a indicar que el cobro es “indebido” e “irregular” y adelantó que podrían derivar en acciones legales.
El BEP es la herramienta que regula el pago de consultas y prácticas médicas fuera de los honorarios fijados por convenio con las obras sociales y su actualización busca reducir la brecha entre estos aranceles y el costo real de una prestación médica de calidad.
El último ajuste había sido en enero de este año, cuando el valor se fijó en $15.000.
Ante el reciente anuncio de cambios en su valor, una suba del 66% de la que dio cuenta este diario a comienzos de la semana, la obra social Provincial emitió un comunicado en el que advirtió que el supuesto aumento del bono “es irregular e ilegal al no estar contemplado en el convenio entre Ioma y los médicos prestadores”.
Además, recordó que los afiliados “no deben ser obligados a pagar sobreprecios para ser atendidos. Sólo tienen que pagar el copago acordado por la obra social con los prestadores, por lo que los profesionales que exijan estos pagos adicionales carecen de la autoridad para hacerlo”.
Asimismo, advirtió que “cualquier solicitud de dinero que no esté estipulada en el acuerdo vigente es inaceptable ya que los profesionales e instituciones adheridos deben brindar sus servicios conforme a los valores establecidos en los convenios”.
Por tal motivo, ante un cobro indebido o cualquier irregularidad en la atención, se recordó que los afiliados pueden realizar la denuncia mediante una nota en la Delegación de IOMA que corresponda o a través del sitio web oficial: www.ioma.gba.gob.ar.
El BEP tiene su origen en una iniciativa impulsada por los propios profesionales médicos y sociedades científicas, en respuesta a la crisis arancelaria que atraviesa el sector desde hace años. Su creación surgió como una medida de autodefensa frente al persistente atraso en los valores que abonan las principales obras sociales y prepagas por las prestaciones, una situación que, según advierten los médicos, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema de salud privado y mixto.
