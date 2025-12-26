La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo

El escenario para el sector del ladrillo en el Partido de La Plata continúa siendo complejo. Según el último informe del indicador LAB REAL, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la actividad general de la construcción y el sector inmobiliario registró una caída interanual del 0,8% en el tercer trimestre de 2025. Este resultado negativo se explica fundamentalmente por el desempeño del subindicador de construcción, que ya acumula siete trimestres consecutivos de variaciones negativas, se indica. Por caso, en el último medido, de julio a octubre, hubo una caída interanual del 6,6%.

A pesar de que la actividad inmobiliaria mostró un crecimiento del 12,5% interanual en el mismo periodo, impulsada por las ventas y los alquileres, este repunte no fue suficiente para revertir la tendencia a la baja del sector constructor. En términos históricos, el nivel general de actividad se sitúa un 10,9% por debajo de los registros alcanzados en el tercer trimestre de 2023.

El desglose de los datos revela un contraste marcado entre ambos motores del sector. Mientras que la actividad inmobiliaria ha crecido un 28% desde 2023, la construcción sufrió una reducción del 25,7% en ese mismo lapso. El contraste es tan marcado que la compraventa hasta aparece como un motor del leve crecimiento de la economía de La Plata en el mismo periodo (2,3%), según informó a mediados de mes el mismo laboratorio.

La crisis en la construcción se evidencia en caídas significativas en la venta de materiales, que retrocedieron un 22,1% interanual, y en una leve disminución del 1% en el empleo registrado del sector. Un dato moderadamente positivo fue el repunte del 15,7% en la superficie permisada, que cortó una racha negativa de diez trimestres.

Por el lado inmobiliario, las escrituras de compraventa siguen mostrando un desempeño positivo con un alza del 33% interanual, ubicándose un 68,9% por encima de los niveles de 2023.

Además, el mercado de alquileres temporarios mantiene su fase expansiva con un crecimiento del 14,4%, encadenando nueve trimestres de subas. En contrapartida, los alquileres residenciales cayeron un 5,8% y el empleo en el rubro inmobiliario se redujo un 0,4%.

Según el informe, el 8,8% de las operaciones de compraventa se realizaron mediante hipotecas, una cifra en ascenso.

Finalmente, la encuesta a desarrolladores locales arroja una fuerte preocupación por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COUT) de La Plata. El 93% de los consultados considera que esta normativa afectará negativamente la factibilidad de sus proyectos, lo que obligará a ajustar planes de inversión para los próximos dos años.