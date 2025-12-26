Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa

Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
26 de Diciembre de 2025 | 13:18

Una familia de La Plata atravesaba su peor momento tras sufrir un robo y el incendio de su casa por parte de un grupo de sujetos que actuaron con pura maldad y saña en la madrugada de este viernes. 

El acto delictivo tuvo lugar en una humilde vivienda de madera en 180 y 52 de Lisandro Olmos. 

Milagros es una joven de 26 años y mamá soltera que se encarga de la crianza de sus cuatro hijos: dos mellizas de 4 años y dos nenes, uno de 7 y otro de 11. 

Según contó, en horas de la madrugada dos hombres ingresaron a la casa y se alzaron con distintos elementos personales, desde ropa hasta utensilios. 

En la huida los implicados fueron registrados por las cámaras de seguridad de los vecinos. 

Pero lo peor es que no conforme con el botín, los ladrones no tuvieron otra idea que prenderles fuego la vivienda, una humilde construcción a base de madera que ardió en unos pocos minutos a pesar de los intentos de los lugareños para detener el avance del fuego. 

En medio de una mezcla de sensaciones que oscilaban entre la angustia, la bronca y desesperación, la mujer relató: "Perdí todo, no tenemos nada, estoy destruida". "Me costó mucho tener esta casa y ahora estamos en la calle porque perdimos todo", lamentó. 

En medio del dolor pero con la idea de volver a ponerse de pie, la mujer apeló a la solidaridad de los platenses, por lo que dejó su número de teléfono (221-2226135) para que todos aquellos que deseen ayudar se comuniquen con ella.  

Según especificó, "necesitamos camas para niños, ropa, comida, elementos de higiene", entre otros artículos de primera necesidad". 

