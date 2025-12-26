Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Estará cerrado entre las 22 y las 6 de la mañana

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Impulsa un proyecto para volverlo un polo cultural y recreativo, con seguridad y cerrado durante la noche. El tránsito, por la avenida 50

una imagen del proyecto de cómo quedará la calle 50, que trabaja el municipio/mlp

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

26 de Diciembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Luego de la refacción de las tres plazas céntricas, el plan de recuperación del espacio público de la Municipalidad continuará ahora por la puesta en valor del Bosque. El proyecto que arrancará en los primeros meses de 2026 incluye desde cerrar el perímetro del predio hasta el ensanchamiento de la calle 50, que se convertirá en avenida, y la puesta en valor de su mobiliario.

La apuesta es poner en valor el tradicional pulmón de la Ciudad en un polo cultural y recreativo. Especialmente, porque dentro de ese espacio se encuentran importantes instituciones emblemáticas: el Museo de Ciencias Naturales, el Bioparque, el Planetario y el Teatro del Lago, las más importantes.

En el caso del Bioparque, el exZoo local, como publicó EL DIA la semana pasada, continúa cerrado al público desde 2018 pero, según afirman en la Comuna, antes de una eventual reapertura, deberán trasladarse aún animales exóticos a distintos santuarios.

Respecto al Teatro del Lago, el Estado provincial se encuentra en proceso de adjudicación de la obra por la que se llevará a cabo su restauración y reapertura al público.

Los estamentos culturales mencionados se combinan con el espacio verde más importante de la Ciudad, resentido por un deterioro, en la que no han faltado zonas intrusadas, personas viviendo en la gruta del lago, vandalismo, falta de iluminación y la realización de picadas en su calles internas.

Frente a este diagnóstico, el Municipio emprenderá en los primeros meses del año un proyecto de recuperación que incluye la colocación de un enrejado al perímetro principal del predio, comprendido por las avenidas 1 y 122 y la 50 y la 60. Según pudo saber EL DIA, el predio permanecería cerrado especialmente durante la noche: entre las 22 y las 6 de la mañana.

El concejal de Fuerza Patria y exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, explicó, en diálogo con este diario, que el cerco que se coloque “no impedirá el ingreso de autos durante el día, sino que tiene el objetivo de proporcionar la preservación del lugar durante la noche”.

Además, explicó que “habrá seguridad pasiva y dinámica”, es decir, se colocarán cámaras de monitoreo y habrá presencia de agentes municipales, que circularán en autos eléctricos, similares a los que ya lo hacen en las plazas céntricas.

AMPLIACIÓN DE LA 50

Respecto al tránsito que hoy circula por la avenida 52, éste se trasladará a la calle 50, a la que se le añadirán carriles y se convertirá en doble mano. Para hacerlo posible, indicó Resa, se prevé el ensanchamiento de esa traza, junto a la mudanza de edificios que funcionan en el lugar, como la Policía Científica. Además, se prevé la relocalización de unas 20 zonas intrusadas, cantidad similar a la de las familias instaladas en las vías de 52 y 120, cuyas viviendas fueron trasladadas a Barrio Nuevo, en la zona de 516 y 115.

El proyecto comenzó su elaboración cuando el ahora concejal aún dirigía la cartera de Planeamiento del Municipio y, según explicó, se pondrá en marcha “en los primeros meses del año”.

Este diario consultó sobre el presupuesto de la obra. Indicaron que el ensanche de la avenida 50, entre 1 y 122, que contará con dos carriles de cada mano y una rambla en el medio, demandará unos 3.500 millones de pesos.

En tanto, el cerramiento del Bosque y la renovación de su infraestructura, iluminación y mobiliario, costarían unos 2.500 millones de pesos más.

“Es un lugar emblemático de la Ciudad, la que queremos potenciar como la capital de la cultura. Además, forma parte del eje fundacional, cuyo valor venimos recuperando desde el inicio de la gestión local”, concluyó.

 

