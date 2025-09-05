Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Deportes

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia
5 de Septiembre de 2025 | 21:50

Escuchar esta nota

Tras los problemas de electricidad que hubo en el partido ante Atlético Tucumán, donde se produjo un apagón y hasta se debió terminar el partido sin la totalidad de las luces del estadio, Gimnasia realizó una denuncia formal. El club manifestó que se detectó un intento de robo de cables, que provocaron las fallas en el sistema eléctrico.

En la denuncia realizada por el presidente mens sana, Mariano Cowen, se señaló que los autores aún no fueron reconocidos: “El día 1 de septiembre se celebró en el estadio Juan Carmelo Zerillo el partido entre el Club Gimnasia y Esgrima La Plata y el club Atlético Tucumán. Como fue de público conocimiento, mientras se disputaba el segundo tiempo, se produjo un apagón de las torres de iluminación. A partir de ello, el equipo técnico del club actuó de manera inmediata para identificar la causa de dicha falla”.

Por otro lado, en la denuncia se señaló que hubo un cable cortado: “Se pudo llegar a la conclusión de que se produjo un corte con explosión en una de las líneas de alimentación que conectan los grupos electrógenos con los tableros de las torres de iluminación. Este corte se localizó específicamente en la bornera de conexión. Una vez identificado que el cable estaba cortado, se procedió a subsanar el inconveniente y se llegaron a esas conclusiones por los informes que se adjuntan en la presente denuncia”.

Además se enfatizó en que “un sobrecalentamiento normal no justificaría este tipo de daño” y que “se terminó de concluir que es posible que el cable haya quedado parcialmente cortado en un intento de sustracción, y que con el tiempo y el uso haya terminado sobrecalentándose y provocando el corto”. También el club detalló que en la denuncia se anexó el informe del club y el de la empresa DAGUAR S.A, encargada de la distribución de energía y servicios de grupos electrógenos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Últimas noticias de Deportes

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"

Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza

"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina
La Ciudad
Cambiaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será y qué monto extra corresponde cobrar
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Cuenta DNI está de cumpleaños y activa una promo especial este finde en gastronomía
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Espectáculos
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder
La insólita propuesta que le hizo un exnovio a Marcela Tauro: “Hacía 30 años que no lo veía”
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
Política y Economía
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses
Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo
Boletas y requisitos: lo que hay que saber antes de ir a votar el domingo
Multa e infracción: ¿Cuál es la penalidad por no ir a votar?
Policiales
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte
Choque y vuelco en pleno centro de La Plata
Detuvieron a un hombre acusado de robo en una estética de Olmos
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla