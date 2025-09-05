Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Tras los problemas de electricidad que hubo en el partido ante Atlético Tucumán, donde se produjo un apagón y hasta se debió terminar el partido sin la totalidad de las luces del estadio, Gimnasia realizó una denuncia formal. El club manifestó que se detectó un intento de robo de cables, que provocaron las fallas en el sistema eléctrico.

En la denuncia realizada por el presidente mens sana, Mariano Cowen, se señaló que los autores aún no fueron reconocidos: “El día 1 de septiembre se celebró en el estadio Juan Carmelo Zerillo el partido entre el Club Gimnasia y Esgrima La Plata y el club Atlético Tucumán. Como fue de público conocimiento, mientras se disputaba el segundo tiempo, se produjo un apagón de las torres de iluminación. A partir de ello, el equipo técnico del club actuó de manera inmediata para identificar la causa de dicha falla”.

Por otro lado, en la denuncia se señaló que hubo un cable cortado: “Se pudo llegar a la conclusión de que se produjo un corte con explosión en una de las líneas de alimentación que conectan los grupos electrógenos con los tableros de las torres de iluminación. Este corte se localizó específicamente en la bornera de conexión. Una vez identificado que el cable estaba cortado, se procedió a subsanar el inconveniente y se llegaron a esas conclusiones por los informes que se adjuntan en la presente denuncia”.

Además se enfatizó en que “un sobrecalentamiento normal no justificaría este tipo de daño” y que “se terminó de concluir que es posible que el cable haya quedado parcialmente cortado en un intento de sustracción, y que con el tiempo y el uso haya terminado sobrecalentándose y provocando el corto”. También el club detalló que en la denuncia se anexó el informe del club y el de la empresa DAGUAR S.A, encargada de la distribución de energía y servicios de grupos electrógenos.