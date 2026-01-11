Incendio de pastizales y enorme columna de humo en la Región

Un incendio de pastizales de gran magnitud se desató este lunes en la ciudad de Berisso y generó una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la región.

El foco ígneo se registró en la zona de 150 y 46, en los descampados ubicados entre los barrios El Carmen y Los Talas. Según las primeras informaciones, el fuego comenzó alrededor de las 18 horas, por causas que aún son materia de investigación.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaban hasta esta noche intensamente en el lugar para contener las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia sectores habitados. La densa humareda provocó preocupación entre los vecinos y dificultades en la visibilidad en las inmediaciones.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el operativo continuaba al cierre de esta nota. Las autoridades intentan determinar el origen del incendio.