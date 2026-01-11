Unidos de Olmos, a paso a hacer historia: está en semifinales del Federal Amateur

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
En un partido electrizante, empató 2-2 con Regatas de San Nicolás y se clasificó para las semifinales del Torneo Federal Amateur
Unidos de Olmos, de a poco y en silencio, se va acercando a su objetivo mayor: ascender al Federal A, lo que marcaría un hecho verdaderamente histórico para el fútbol de la Región.
En un partido electrizante, cargado de emociones y goles, empató 2-2 con Regatas de San Nicolás, en la revancha de los cuartos de final del Federal Amateur.
El equipo que conduce Leandro Sarco había ganado el cruce de ida (2-1), por lo que hizo valer esa diferencia en el partido de ayer para conseguir el pasaporte a las semifinales del certamen.
En la próxima instancia, Unidos de Olmos enfrentará a Escobar Fútbol Club, de Ingeniero Maschwitz, que ayer (ganó 1-0) cerró la serie ante Nápoli Argentino, de Ranelagh con un global de 4-0. El primer partido de la llave se disputará el domingo que viene en Olmos; mientras que la revancha está prevista para el 25/1.
El partido comenzó siendo friccionado y con incidencias tempranas, ya que Regatas sufrió la expulsión (roja directa) de Jaime por insultar, cuando apenas se habían jugado 3 minutos. Y a los 25, hubo otras dos expulsiones: Gamaleri, en el local, y Varas en Regatas. En la parte complementaria, el partido se hizo de ida y vuelta. Olmos sacó dos goles de ventaja gracias al penal de Ferro (12) y Rey (15). Pero Regatas reaccionó y llegó al empate a través de Rodríguez y Ciampichetti.
El domingo que viene enfrentará a Escobar FC en el partido de ida de las semifinales
Foto: Sofía Salomón
Foto: Sofía Salomón
Foto: Sofía Salomón
Foto: Sofía Salomón
