Así lo admiten gremialistas y propietarios de los coches de alquiler. La mayoría que hace la “doble vida” laboral es la que alquila vehículos
Grande es la sorpresa cuando un pasajero pide un coche de aplicación UBER y se encuentra que lo viene a buscar un taxi. El usuario, incrédulo, le pregunta al chofer, revisa los datos que le mandó la aplicación y se sube al vehículo con múltiples interrogantes. El conductor le dice que como taxista gana poco –la mitad o un tercio de lo que recauda como taxista convencional- y sigue el viaje hasta el destino. Como es por Uber u otra aplicación el taxista no enciende el reloj y cobra lo que la aplicación le informa.
El taxi lleva más de 100 años en la Ciudad y con el correr de las últimas décadas el deterioro fue creciente. Para el conductor porque no puede trabajar en una unidad renovada ante la falta de recursos propios o del dueño del vehículo. Las recaudaciones son cada vez más magras y la cantidad de horas que tiene que trabajar crecieron mucho. Para el pasajero, el servicio le resulta caro, no viaja confortablemente en el vehículo, pero la ventaja que tiene es que si ocurre algún accidente o algo imprevisto el taxi tiene un seguro específico para el pasajero, lo que no ocurre con la aplicación que sólo cuenta con un seguro contra terceros, como cualquier coche particular.
“Es como si un mantero te pone un puesto en la vereda, no paga impuestos, aranceles ni obligaciones y vende lo mismo que vos, que pagas el alquiler del local, impuestos, tasas municipales y todo lo que te permita abrir y mantener el local”, resumió un taxista mientras llevaba un pasajero funcionando como coche de aplicación.
El taxi se enfrenta a una dura realidad económica que está obligando a sus propios trabajadores a buscar refugios en plataformas de movilidad como Uber y otras apps, a las que históricamente combatieron. La situación revela una profunda crisis en el sector tradicional, marcada por la baja rentabilidad, los altos costos de alquiler y falta de apoyo estatal para, por ejemplo, acceder a créditos blandos para cambiar el coche con el que trabaja.
Juan Carlos Berón, secretario general del gremio Unión Conductores de Taxis de La Plata, describe un panorama desolador: “al haber poco trabajo, los taxistas se suman a las aplicaciones. La mayoría que trabajan en las aplicaciones son los que alquilan los coches,“ afirma Berón. Coinciden en este último punto la Unión Propietarios de Autos Taxis (UPAT) y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA).
ALTO COSTO OPERATIVO
El punto de quiebre para muchos trabajadores del volante es el alto costo operativo. Un taxista que alquila una unidad para trabajar debe abonar cerca de $46.000 pesos por día por el coche. Con la magra recaudación actual del taxi tradicional, Berón reconoce: “Si no están en aplicaciones no llegan.”
“No voy a juzgar a nadie que trabaje en una aplicación, yo jamás lo haría. He luchado contra las aplicaciones, y lo seguiré haciendo, pero hay poco trabajo” reflexiona el dirigente. Y aunque se mantiene firme en su postura de rechazo, subraya su posición de no inmiscuirse en la necesidad ajena: “No estoy de acuerdo, pero tampoco me meto en los bolsillos del taxista.”
Los números reflejan la profundidad de la crisis. Mientras que en diciembre, con aguinaldos y fiestas de fin de año, un taxi sin aplicación podía llegar a recaudar entre $60.000 y $70.000 pesos trabajando una jornada completa, en la actualidad ese promedio ha caído a unos $40.000 pesos por día. Incluso una jornada intensa, desde la mañana hasta la tardecita/noche, apenas arroja entre $35.000 y $40.000 pesos.
“Pedimos al municipio y la Provincia que facilite créditos para renovar los taxis”
Según explican en el sector en un taxi sale un viaje cada 40 minutos promedio. En cambio, con la aplicación te salen viajes constantemente, cada 20 minutos promedio.
DISPARIDAD
La disparidad en la frecuencia de viajes y, por ende, en la rentabilidad, es lo que empuja a los taxistas a la doble jornada. Los cálculos del gremio muestran una brecha dramática. En 12 horas de trabajo, un taxista puede sumar unos $50.000 pesos con el taxi tradicional, mientras que un conductor de aplicación “puede llegar a triplicar lo que ganan” y alcanzar hasta $150.000 pesos.
Los que peor la pasan son quienes alquilan la unidad o los que trabajan “a porcentaje” (cobrando el 35% de la recaudación). Estos últimos, a pesar de estar “un poco más tranquilos” al no tener el costo fijo del alquiler, apenas se llevan $10.000 ó $15.000 pesos por día, un monto con el que “no se puede vivir”.
El parque automotor de taxis, que según la normativa debiera ser de 2.131 unidades, hoy se estima en apenas 1.400 o 1.500 taxis en la calle. El estado de la flota es un reflejo de la crisis. “La mayoría de los autos están destruidos, atados con alambre, pero tienen que seguir adelante,“ describen los taxistas que hablaron con este diario.
El problema radica en que muchas licencias “están cayendo porque no pueden hacer la mejora. No hay plata.” Berón reclama al Estado municipal y provincial la falta de interés y apoyo: “Pedimos al municipio que el Banco Provincia nos dé créditos blandos para cambiar las unidades... pero al municipio y la provincia no le importa lo que pasa con el taxi. En CABA, por ejemplo están dando créditos blandos para renovar los vehículos.”
Mientras el taxi paga todos los impuestos y está al día con sus obligaciones, el sector se siente desprotegido. “El transporte público de taxi de pasajero, que lleva más de 100 años de funcionamiento está cada vez peor,“ concluye Berón, aludiendo a que el único interés de la gestión parece ser el cobro de cánones en eventos y festividades.
La encrucijada del taxi platense es hoy la de un sector que, aunque en la vereda opuesta a las aplicaciones, observa cómo sus propios afiliados se ven “forzados” a trabajar en ellas para subsistir, “mientras el Estado mira para otro lado ante la crisis de un servicio histórico”, apunta, con marcada preocupación, el sindicalista Berón.
En el Concejo Deliberante de La Plata se presentaron proyectos para legalizar el uso de aplicaciones de viajes como Uber, Cabify y Didi. La propuesta generó un fuerte encontronazo entre ediles y sectores de los taxis por el i mpacto que puede provocar en el transporte público de taxis.
Un taxista le dijo a este diario que “en los últimos años veo cómo se deteriora el taxi. Coches en mal estado, al pasajero le parece más caro que otro transporte, hay largas colas esperando un pasajero, mal humor de los choferes que lo termina recibiendo el cliente. Y las recaudaciones que no ayudan por más que trabajes más de 12 horas. Lo peor es que no veo una salida en el corto o mediano plazo”.En un taxi la espera por un viaje supera los 40 minutos, en una app no llega a los 20 minutos
