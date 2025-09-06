Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo
Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
El Vaticano recibe la primera gran peregrinación LGBT+ oficial en el marco del Jubileo
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral?
Tarjetas de crédito: la misión de cubrir el saldo total y los intereses estratosféricos de pagar el mínimo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova en Nueva York y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open.
La número uno mundial tumbó por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), vencida por segunda final de Grand Slam seguida tras la de Wimbledon.
Sabalenka es la primera tenista en revalidar la corona del Abierto de Estados Unidos desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.
La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.
En Wimbledon cayó en semifinales precisamente frente a Anisimova, que después sufrió una vergonzosa derrota en la final por un doble 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.
La jugadora de Nueva Jersey, de 24 años, ha explotado esta temporada tras estar fuera del tenis en varias etapas por problemas de salud mental.
LE PUEDE INTERESAR
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
Transcurridos sólo 56 días de la humillación de Wimbledon tenía el sábado una nueva oportunidad de alzar su primer trofeo de Grand Slam, esta vez ante su público en Flushing Meadows.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí