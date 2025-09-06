Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos

6 de Septiembre de 2025 | 19:11

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova en Nueva York y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open.

La número uno mundial tumbó por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), vencida por segunda final de Grand Slam seguida tras la de Wimbledon.

Sabalenka es la primera tenista en revalidar la corona del Abierto de Estados Unidos desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.

En Wimbledon cayó en semifinales precisamente frente a Anisimova, que después sufrió una vergonzosa derrota en la final por un doble 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.

La jugadora de Nueva Jersey, de 24 años, ha explotado esta temporada tras estar fuera del tenis en varias etapas por problemas de salud mental.

Transcurridos sólo 56 días de la humillación de Wimbledon tenía el sábado una nueva oportunidad de alzar su primer trofeo de Grand Slam, esta vez ante su público en Flushing Meadows.

