¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers

La escena fue dramática y gloriosa a la vez: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se abrazaron en el centro del Arthur Ashe tras revertir una final que parecía perdida. Con 40 años, el marplatense volvió a desafiar la lógica del tiempo y, junto a su compañero español, conquistó el US Open tras derrotar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 y 7-5.

El triunfo no fue sencillo. La dupla anglo se adelantó rápido en el marcador y dispuso de tres match points para sellar la historia. Pero ahí emergió la garra de Zeballos, capaz de sostener la presión en los puntos clave, y el temple de Granollers para dar vuelta un partido que quedará en la memoria por su intensidad.

Para el argentino, el título tiene un valor simbólico enorme. Como le ocurrió a Ángel Di María con la Selección antes de la Copa América 2021, Zeballos también había sufrido la frustración de varias finales sin premio: tres definiciones de Grand Slam lo habían dejado con el amargo sabor del subcampeonato.

La barrera se rompió en París, meses atrás, cuando el marplatense y el catalán gritaron campeones en Roland Garros. Ahora, la consagración en Nueva York confirma que esa conquista no fue casualidad, sino el comienzo de un cierre de carrera a pura gloria para Zeballos.

Con este nuevo título, el argentino se instala en un lugar reservado para pocos dentro de la historia del tenis nacional: el de quienes supieron perseverar hasta que la recompensa llegó en la cancha más grande del mundo.