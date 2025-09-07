Tremenda sorpresa se llevó este domingo una vecina de La Plata cuando fue a votar este domingo a la mañana en el marco de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Como cada vez que le toca participar de los comicios, Valeria Cozzarín llegó cerca del mediodía a la Escuela Nº 1 y cuándo buscaba en qué mesa le tocaba emitir su voto encontró que muy cerca de su nombre figuraba el de su pare.

Lo curioso es que Jorge, su papá, falleció hace 22 años. "¿En La Plata votan los muertos?", se preguntó la mujer que se comunicó con el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) . "Mi padre hace 22 años que falleció, igualmente sigue figurando en el padrón" contó Valeria aún sorprendida con lo ocurrido en el establecimiento educativo de 40 entre 32 y 33.

"Imagino que hay Miles de casos como éste", sostuvo y volvió a preguntarse: "¿Adónde irán esos votos?".

Si bien reveló que no es la primera vez que le sucede que su padre siga figurando en los padrones electorales, es una situación que le preocupa y que desconoce cómo lograr que no siga figurando su nombre. "Tengo entendido que cuando fallece la persona se entrega el DNI", dijo.