Espert: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz"

Falta menos de una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia: votó más del 50% del padrón
Falta menos de una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia: votó más del 50% del padrón
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Un voraz incendio de madrugada en La Plata destruyó un galpón con un auto adentro
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025
A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Amigos en el trabajo y el dilema de separar “lo personal de lo laboral”
La clase media, en crisis: entre el sacudón económico, las aspiraciones y el consumo
Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El diputado libertario votó en San Isidro, donde aseguró que antes de la llegada de Milei "el país venía en deterioro"
Escuchar esta nota
El legislador José Luis Espert aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" de que se siga votando, a la vez que indicó que, hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, "el país venía en deterioro".
"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuparemos la democracia", dijo, tras lo cual añadió: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia".
Tras emitir su voto pasadas las 11hs. en la mesa 167 del Colegio de la Santa Cruz de la calle Pedro De Mendoza 2653, en la localidad bonaerense de San Isidro, Espert manifestó: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".
El legislador libertario que competirá para renovar la banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre dijo luego: "Es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar".
"Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma", aseveró, tras lo cual dijo: "Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí