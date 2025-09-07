Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA en las elecciones: contanos tu experiencia por WhatsApp

Política y Economía

Espert: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz"

El diputado libertario votó en San Isidro, donde aseguró que antes de la llegada de Milei "el país venía en deterioro"

Espert: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz"
7 de Septiembre de 2025 | 12:05

Escuchar esta nota

El legislador José Luis Espert aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" de que se siga votando, a la vez que indicó que, hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, "el país venía en deterioro".

"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuparemos la democracia", dijo, tras lo cual añadió: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia".

Tras emitir su voto pasadas las 11hs. en la mesa 167 del Colegio de la Santa Cruz de la calle Pedro De Mendoza 2653, en la localidad bonaerense de San Isidro, Espert manifestó: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".

El legislador libertario que competirá para renovar la banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre dijo luego: "Es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar".

"Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma", aseveró, tras lo cual dijo: "Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Falta menos de una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia: votó más del 50% del padrón

"Ley Seca" en La Plata: hasta qué hora está prohibido vender bebidas alcohólicas por las elecciones

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Últimas noticias de Política y Economía

Elecciones 2025: a qué hora del domingo se conocerán los resultados en la Provincia

Falta menos de una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia: votó más del 50% del padrón

Le escribieron un 3% a Karina Milei en el padrón tras el escándalo de los audios

Verónica Magario destacó la concurrencia en las urnas y eludió la polémica por su cargo
Deportes
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
Policiales
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata
Detuvieron en Lomas de Zamora a un prófugo cuando fue a votar
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Espectáculos
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Información General
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Fallo histórico: a pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla