Espectáculos

Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
7 de Septiembre de 2025 | 12:20

En medio de las repercusiones por las declaraciones de Gloria Carrá, Luciano Cáceres rompió el silencio. El actor, que se mantiene activo en cine y teatro, se refirió por primera vez a los dichos de su expareja, quien recientemente lo acusó públicamente de haber ejercido violencia económica durante la relación.

Lejos del enfrentamiento mediático, Cáceres se expresó con cautela en una entrevista radial: “Hablan de mí, pero yo no entro. No, porque tengo la prioridad clara, la tranquilidad de la buena acción. Y después, Amelia es lo fundamental”, aseguró.

El actor explicó que su decisión de no responder directamente a las acusaciones tiene que ver con su forma de manejarse tanto en la vida como en los medios. “Lo que sí siento es que también necesito comunicar, y este espacio que vos me das y me dan los colegas, siempre con amabilidad e interés en lo que hago, es la forma de llegar a la gente para que después venga al teatro o al cine”, sentenció..

El actor, también reflexionó sobre por qué evita exponer su vida privada. “Hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien, incluso sacan beneficio de su vida personal, hasta poniéndole un precio. Pero yo nunca pagué por tener la exclusiva de algo. A mí me gusta actuar, y quiero que lo público sea mi oficio”, dijo. 

Por otra parte, Cáceres se enfocó en hablar de su presente como padre. Amelia, su hija, es una parte central de su vida y su orgullo. “Va a un secundario con orientación en danza, tiene clases todos los días. Además, estudia en la compañía de Ricky Pashkus y en paralelo en un estudio cerca de casa. Se está formando intensamente. Desde que nació acompañó mis tiempos, los de su mamá y su hermana. El oficio se le fue incorporando”.

Finalmente, expresó su compromiso con el trabajo artístico más allá de los proyectos comerciales. “Siempre estoy gestionando. Siempre tengo mi proyecto paralelo, el que quiero hacer, el que armo con amigos. Esto es un arte colectivo. Podría haberme quedado cómodo, haciendo siempre el mismo rol y ganando determinada plata, pero necesito frenar, meterme en otra cosa, ahondar. A veces me sale bien, a veces mal, pero ¿quién me quita lo cantado?”, comentó.

