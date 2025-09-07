Un voraz incendio de madrugada en La Plata destruyó un galpón con un auto adentro

Falta una hora para el cierre de los comicios en La Plata y la Provincia
Un voraz incendio puso en vilo a un barrio de La Plata en la madrugada de este domingo. Ocurrió a las 2:15 en el Rincón y el fuego destruyó un galpón en el que además había un vehículo.
El siniestro tuvo lugar en 138 y 434, donde los vecinos escucharon el crepitar de las llamas y, desesperados, comenzaron a pedir ayuda a gritos. Asimismo se informó que fueron los primeros en dar aviso a la policía y los bomberos.
Es por eso que rápidamente dos dotaciones, una de Villa Elisa, y otra de Arturo Seguí, llegaron al lugar y trabajaron durante casi una hora para combatir el incendio, que finalmente lograron controlar ya que evitaron que se propague mas allá del galpón.
En cuánto a la construcción afectada, se informó que las perdidas fueron totales y sólo por fortuna no hubo que lamentar heridos.
En tanto, en las últimas horas se registraron dos principios de incendio más en la zona: uno en la calle 427 y 177, y el otro en 155 entre 416 y 417.
