Los números de la suerte del domingo 7 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del domingo 7 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
7 de Septiembre de 2025 | 00:01
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 99-36-12. En sus quehaceres las iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 19-42-77. Cuidado, no se deje arrastrar por otros que nada tienen que perder y proteja con lucidez sus intereses. Le conviene abstenerse de cambios en el amor. Falsos personajes. Progresos.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 40-29-65. En sus actividades deberá hacer frente a situaciones imprevistas, organícese de manera que no le tomen de sorpresa. Los sentimientos siguen sin variantes. Felicidad.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 30-51-72. Inmejorable disposición anímica para lograr conquistas económicas. Buena afirmación de lazos amorosos pudiendo realizar un sueño con el sexo opuesto. Salud, regular. Triunfará.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 14-60-33. Actividades de índole manual le brindarán satisfacciones. Día excelente para reunirse con la familia y los amigos íntimos. Planes. Mal funcionamiento físico.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 35-20-06. Tenga prudencia con el dinero; haga todo en orden pues algo o alguien podría estar perjudicando sus intereses. Buen clima en el amor. Cuide su sistema hepático. Triunfo.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 18-26-93. Se aproxima una renovación que le permitirá realizar un buen trabajo exterior. En amor actúe con realismo, cuidado con las fantasías. Extienda su campo de acción.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 13-40-92. Defienda sus derechos y sus bienes con firmeza. Le costará mantener el equilibrio familiar pero un imprevisto será su mejor aliado. Reclame deudas. Tenga fe.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 32-56-11. En el trabajo trate de reunir fuerzas, que estará recargado por cosas de último momento. Mejoras amorosas largamente esperadas. Tratamientos. Aligere compromisos.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 14-39-02. Los trabajos ya iniciados contarán con más posibilidades que los por iniciar. Su intuición le permitirá lograr aciertos amorosos. Día feliz. Progreso lento.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 13-29-03. Evite toda clase de precipitaciones si quiere llevar a cabo una empresa compleja y salir triunfante. Llegará a un acuerdo con el sexo opuesto. Desgano. Influencias.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 12-39-84. Jornadas convenientes para realizar inversiones y tratar asuntos económicos. En amor la situación tiende a esclarecerse. Actúe con prudencia. Mida sus palabras.

 

