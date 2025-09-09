Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60

La Región lamentaba este martes una nueva tragedia via, esta vez en la rotonda "Dr. René Favaloro" de 60 y 150, en Berisso, según reportó la Secretaría de Seguridad de la vecina ciudad.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada por causas que eran materia de investigación. La víctima es un hombre de 38 años identificado como Néstor Raúl López, quien perdió el control de su moto despistando y quedando tendido sobre el asfalto.

El hecho fue advertido por operadores del COM (Centro Operativo Municipal), quienes dieron aviso al personal policial e Inspectores del área de seguridad vial quienes se dirigieron de inmediato al lugar.

Asimismo, se informó que una ambulancia del Servicio SAME trasladó al hombre que no llevaba casco, al hospital "Dr. Mario Larraín" con lesiones graves, donde horas después las autoridades confirmaron su deceso.

Por último, se estableció contacto con la UFI en turno que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

