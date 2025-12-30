Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido

El Estacionamiento Medido funcionará en la Ciudad con horario reducido en enero, informó la Municipalidad de la Plata.

La medida se extenderá durante todo el próximo mes y aseguran en la Comuna que responde a la baja de la circulación vehicular por la interrupción de diversas actividades en la temporada estival.

La Municipalidad de La Plata informó que, a partir desde el próximo jueves 1° de enero y durante todo el mes, el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con horario reducido, de lunes a viernes de 7 a 14 y los sábados de 9 a 14.

La medida responde a la disminución del caudal vehicular propio del período estival, en el marco del receso escolar y la reducción de la actividad laboral por las vacaciones de verano.

Asimismo, se recordó que quienes deseen consultar opciones de pago o acceder a más información pueden hacerlo mediante los códigos QR disponibles en los carteles de estacionamiento ubicados en la vía pública.

Desde hace un prolongado tiempo, la Comuna adopta esta medida en el primer mes de cada año, en coincidencia con la caída del movimiento en la Ciudad, fundamentalmente en las calles céntricas.

COSTO DE LA HORA

Actualmente, estacionar en las calles del centro de La Plata cuesta 300 pesos por hora en los horarios de menor tránsito (de 7 a 10 y de 14 a 20) y 500 pesos durante las horas pico (de 10 a 14).

De ese modo, en enero, si es que no cambia la tarifa, de lunes a viernes habrá cuatro horas con valor de 500 pesos cada una (entre las 10 y las 14) y otras tres horas (de 7 a 10) con el precio de 300 pesos cada hora.