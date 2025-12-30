“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Estacionamiento Medido funcionará en la Ciudad con horario reducido en enero, informó la Municipalidad de la Plata.
La medida se extenderá durante todo el próximo mes y aseguran en la Comuna que responde a la baja de la circulación vehicular por la interrupción de diversas actividades en la temporada estival.
La Municipalidad de La Plata informó que, a partir desde el próximo jueves 1° de enero y durante todo el mes, el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con horario reducido, de lunes a viernes de 7 a 14 y los sábados de 9 a 14.
La medida responde a la disminución del caudal vehicular propio del período estival, en el marco del receso escolar y la reducción de la actividad laboral por las vacaciones de verano.
Asimismo, se recordó que quienes deseen consultar opciones de pago o acceder a más información pueden hacerlo mediante los códigos QR disponibles en los carteles de estacionamiento ubicados en la vía pública.
Desde hace un prolongado tiempo, la Comuna adopta esta medida en el primer mes de cada año, en coincidencia con la caída del movimiento en la Ciudad, fundamentalmente en las calles céntricas.
LE PUEDE INTERESAR
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
LE PUEDE INTERESAR
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Actualmente, estacionar en las calles del centro de La Plata cuesta 300 pesos por hora en los horarios de menor tránsito (de 7 a 10 y de 14 a 20) y 500 pesos durante las horas pico (de 10 a 14).
De ese modo, en enero, si es que no cambia la tarifa, de lunes a viernes habrá cuatro horas con valor de 500 pesos cada una (entre las 10 y las 14) y otras tres horas (de 7 a 10) con el precio de 300 pesos cada hora.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí