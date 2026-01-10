Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Se evitó una desgracia

Tensión en el Hospital de Niños por un grave incidente

Tensión en el Hospital de Niños por un grave incidente
10 de Enero de 2026 | 04:19
Un episodio cargado de nerviosismo se vivió en la tarde de ayer en el Hospital de Niños de La Plata, donde una pareja oriunda de la ciudad bonaerense de Chacabuco discutió y luego el hombre amenazó con arrojarse al vacío desde la terraza del centro asistencial.

Así lo dieron a conocer fuentes investigativas, quienes señalaron que los jóvenes protagonistas del serio incidente tienen internada allí a su beba de dos meses.

Los voceros refirieron que, agobiado por el entredicho con su mujer y por la salud de su hijita, el muchacho -de 18 años- había corrido hasta el tercer piso del hospital, donde manifestó su intención de tirarse para quitarse la vida.

Pero se informó que personal del hospital y efectivos de seguridad lograron que aquél desistiera de su idea y que descendiera con los rescatistas.

En el lugar se montó un operativo que involucró también a la División de Riesgos Especiales de Bomberos, policías y móviles con agentes de la Patrulla municipal.

 

