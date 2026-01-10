Tensión en el Hospital de Niños por un grave incidente

Un episodio cargado de nerviosismo se vivió en la tarde de ayer en el Hospital de Niños de La Plata, donde una pareja oriunda de la ciudad bonaerense de Chacabuco discutió y luego el hombre amenazó con arrojarse al vacío desde la terraza del centro asistencial.

Así lo dieron a conocer fuentes investigativas, quienes señalaron que los jóvenes protagonistas del serio incidente tienen internada allí a su beba de dos meses.

Los voceros refirieron que, agobiado por el entredicho con su mujer y por la salud de su hijita, el muchacho -de 18 años- había corrido hasta el tercer piso del hospital, donde manifestó su intención de tirarse para quitarse la vida.

Pero se informó que personal del hospital y efectivos de seguridad lograron que aquél desistiera de su idea y que descendiera con los rescatistas.

En el lugar se montó un operativo que involucró también a la División de Riesgos Especiales de Bomberos, policías y móviles con agentes de la Patrulla municipal.