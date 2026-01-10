Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Sanción para la novia del tiktoker de Milei

Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir

La influencer libertaria Eugenia Rolón fue inhabilitada por la Provincia tras dar 1,89 de alcohol en sangre en un siniestro vial

Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir

Se trata de la influencer libertaria Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez

10 de Enero de 2026 | 04:21
Edición impresa

La influencer libertaria Eugenia Rolón no podrá obtener licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. Así lo dispuso el Ministerio de Transporte bonaerense, que actuó de oficio tras el siniestro vial que protagonizó la joven en las últimas horas en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, cuando manejaba alcoholizada y sin carnet habilitante.

La medida fue adoptada por la cartera que conduce Martín Marinucci, luego de que se constatara que Rolón, de 23 años, conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima de lo permitido, en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero. A raíz de ello, se resolvió su inhabilitación preventiva para tramitar la licencia de conducir en territorio bonaerense.

El episodio ocurrió el jueves por la mañana, cerca de las 9, cuando la joven circulaba a bordo de un Honda Fit por Rivadavia al 400. Según el parte policial, fue observada realizando maniobras imprudentes antes de impactar contra un poste de alumbrado público. Tras el choque, personal policial y de tránsito le practicó el test de alcoholemia, que confirmó el elevado nivel de alcohol en sangre. Además, se comprobó que no contaba con licencia de conducir.

El vehículo fue secuestrado y se estableció que la cédula azul está a nombre de Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón y uno de los principales referentes digitales del oficialismo libertario. El auto, además, registra una deuda por infracciones que supera los $870 mil. Fue el propio Gutiérrez quien se presentó luego para retirar a la joven.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que la decisión apunta a prevenir nuevos riesgos y reforzar las políticas de seguridad vial. En ese marco, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso con carácter urgente la prohibición de otorgar y expedir licencia de conducir a nombre de Rolón hasta que exista una resolución definitiva. La causa sigue su curso administrativo y judicial.

 

LE PUEDE INTERESAR

Comerciantes en alerta y tres detenidos en Gonnet

LE PUEDE INTERESAR

Tensión en el Hospital de Niños por un grave incidente
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima

Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados

Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Últimas noticias de Policiales

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa

El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas

El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición

Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido
Deportes
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
El Rojo juega su primer amistoso de la temporada
Logo nuevo y una lluvia de memes en redes
La Ciudad
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Líquido muy turbio” y más quejas por el agua
Cuánto cuesta poder equiparse en vacaciones
Susto por un incendio detrás de una escuela de Seguí
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Espectáculos
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”
El drama de More en el penal: no le gusta el menú, la picó una araña y adicta al hielo
Información General
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla