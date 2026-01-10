Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
La influencer libertaria Eugenia Rolón fue inhabilitada por la Provincia tras dar 1,89 de alcohol en sangre en un siniestro vial
La influencer libertaria Eugenia Rolón no podrá obtener licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. Así lo dispuso el Ministerio de Transporte bonaerense, que actuó de oficio tras el siniestro vial que protagonizó la joven en las últimas horas en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, cuando manejaba alcoholizada y sin carnet habilitante.
La medida fue adoptada por la cartera que conduce Martín Marinucci, luego de que se constatara que Rolón, de 23 años, conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima de lo permitido, en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero. A raíz de ello, se resolvió su inhabilitación preventiva para tramitar la licencia de conducir en territorio bonaerense.
El episodio ocurrió el jueves por la mañana, cerca de las 9, cuando la joven circulaba a bordo de un Honda Fit por Rivadavia al 400. Según el parte policial, fue observada realizando maniobras imprudentes antes de impactar contra un poste de alumbrado público. Tras el choque, personal policial y de tránsito le practicó el test de alcoholemia, que confirmó el elevado nivel de alcohol en sangre. Además, se comprobó que no contaba con licencia de conducir.
El vehículo fue secuestrado y se estableció que la cédula azul está a nombre de Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón y uno de los principales referentes digitales del oficialismo libertario. El auto, además, registra una deuda por infracciones que supera los $870 mil. Fue el propio Gutiérrez quien se presentó luego para retirar a la joven.
Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que la decisión apunta a prevenir nuevos riesgos y reforzar las políticas de seguridad vial. En ese marco, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso con carácter urgente la prohibición de otorgar y expedir licencia de conducir a nombre de Rolón hasta que exista una resolución definitiva. La causa sigue su curso administrativo y judicial.
