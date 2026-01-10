Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido

Quisieron matarlo a golpes y puñaladas. La violencia fue directa, brutal y a plena luz del día en Tolosa, donde un conflicto familiar terminó con un hombre gravemente herido y otro detenido por homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 528 entre 118 y 119. Allí se encontraba un hombre de 51 años, y su pareja, una mujer de 45, cuando se presentó en el lugar la ex pareja de la mujer, acompañado por la hija que ambos tienen en común. Según relataron las víctimas, la situación se tornó tensa desde el inicio y rápidamente escaló a la violencia.

De acuerdo al parte policial, la hija del agresor comenzó a insultar a la víctima y luego la roció con gas pimienta. En ese momento, la mujer intervino para intentar separar y poner fin a la confrontación. Fue entonces cuando el agresor lo atacó de manera salvaje: lo golpeó reiteradas veces en la cabeza con un caño de gas -un tubo de hierro recubierto en PVC amarillo- y, ya reducido, lo apuñaló varias veces por la espalda con un elemento punzante.

Tras la agresión, el atacante se subió a su vehículo y se dio a la fuga, dejando a la víctima herida y ensangrentada. Se solicitó una ambulancia del SAME, pero ante la demora, el hombre fue trasladado de urgencia por medios propios, escoltado por personal policial, hasta el Hospital Rossi. La secuencia tuvo un giro inesperado en la guardia del centro de salud: la víctima reconoció al agresor, que se encontraba en el lugar. De inmediato se dio aviso al personal policial, que procedió a la aprehensión del implicado y al secuestro del vehículo y del caño utilizado en el ataque.

El hombre fue asistido por los médicos y recibió el alta, presentando tres heridas punzocortantes en la espalda y múltiples lesiones y hematomas en la cabeza. La causa quedó en manos de la UFIJ N°16.