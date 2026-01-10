El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición

A horas de cumplirse un año del ataque que terminó con la vida de Mateo Yagame (18), la Justicia volvió a postergar una definición de fondo en la causa. En una audiencia realizada ayer, la jueza subrogante Lorena Vuotto resolvió prorrogar por 60 días la medida de seguridad que mantiene internado al adolescente inimputable acusado del crimen, al considerar que no están dadas las condiciones para evaluar una eventual liberación, principalmente por la falta de informes y de un abordaje integral durante todo el último año.

La audiencia se desarrolló en un clima de profunda conmoción para la familia. Claudia, la abuela de Mateo, relató que apenas ingresó a la sala tuvo que salir. “Cuando el chico abrazó a su mamá y a su abuela, no pude seguir. Fue una tomada de pelo. Yo no puedo abrazar a Mateo”, expresó, todavía quebrada. El gesto del acusado, en un contexto tan sensible y a pocas horas de un nuevo aniversario del ataque, volvió a golpear a una familia que denuncia sentirse revictimizada una y otra vez.

La jueza Vuotto intervino de manera excepcional debido a que la magistrada natural de la causa, María José Lescano, se encuentra de vacaciones. Según se desprende de la resolución a la que tuvo acceso EL DIA, la jueza rechazó el cese de la medida de seguridad y ordenó una serie de acciones que, llamativamente, no se habían cumplido en todo este tiempo: evaluaciones psicológicas, intervención del Servicio de Atención Familiar (SAF), trabajo con el grupo familiar, articulaciones con organismos de derechos humanos y un plan concreto de externación.

“La jueza fue muy clara: en todo este año no se trabajó seriamente con el chico ni con su familia. No hay informes, ni buenos ni malos, directamente no hay informes”, explicaron los abuelos de Mateo, Roberto y Claudia, junto a Noelia, su mamá. Por otro lado, el abogado de la familia Yagame, Juan Ignacio Gianibelli, detalló a este diario los fundamentos de la decisión judicial. “Era una audiencia obligatoria para definir si se prorrogaba o no la medida. La jueza evaluó toda la causa y entendió que el proceso de responsabilización del menor es todavía incipiente como para otorgarle la libertad ambulatoria”, expresó el letrado.

Desde el punto de vista institucional, también se destacó que la familia de Mateo cuenta con acompañamiento del Ministerio de Justicia a través del Centro de Protección a la Víctima. En ese marco, Juan Ignacio Gianibelli actúa como abogado de la víctima designado por convenio con el Colegio de Abogados, asegurando que la voz de la familia esté representada en una causa en la que, por tratarse de un menor inimputable, el rol de los damnificados resulta clave.

Gianibelli remarcó además que uno de los puntos que más peso tuvo fue la falta de trabajo con el entorno familiar del adolescente acusado, incluso frente a la posibilidad de un traslado a Salta. “A la jueza le llamó la atención que se planteara una mudanza como si eso hiciera desaparecer el hecho. No se trabajó la responsabilidad familiar, y por eso decidió prorrogar la medida por dos meses, para que se produzcan los informes que no se hicieron en todo el año”, señaló.

La resolución judicial ordena, entre otros puntos, que se articule un plan de externación serio, que el joven realice capacitaciones y que se profundice el proceso de responsabilización. Todo esto, paradójicamente, cuando ya transcurrió casi un año desde el crimen.

La familia no oculta su dolor ni su desencanto. “Sabemos que justicia plena no vamos a tener porque es inimputable. Lo único que pedimos es que no lo larguen así como si nada”, dijeron. También -y con razón- cuestionaron la falta de empatía judicial: en diciembre, una audiencia fue fijada a días del cumpleaños de Mateo; ahora, otra se realizó a horas del aniversario de su muerte, el 13 de enero.

Mateo fue atacado el 11 de enero de 2025 en Los Hornos. Permaneció internado dos días en el Hospital San Martín, hasta que falleció a raíz de una herida que dañó la arteria femoral. Nada ni nadie le devolverá a Mateo a su familia. Pero mientras la causa se estira entre prórrogas y omisiones, el dolor se renueva y la pregunta sigue abierta: por qué, en un año, no se hizo lo que la Justicia recién ahora vuelve a ordenar.