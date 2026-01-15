Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Caos vial en el Centro por un piquete frente a Gobernación: no descartan cortar la Autopista

Caos vial en el Centro por un piquete frente a Gobernación: no descartan cortar la Autopista

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

15 de Enero de 2026 | 11:58

Escuchar esta nota

Este mediodía, una manifestación frente a la Casa de Gobierno, ubicada en calle 6 entre 51 y 53, generó importantes complicaciones en el tránsito del centro de la ciudad. A raíz de la protesta, la circulación permanece restringida y los conductores se ven obligados a desviarse por las arterias aledañas.

Según informaron fuentes viales, los manifestantes se apostaron sobre la calzada y encendieron neumáticos en demanda de "alimentos y ayuda social" para comedores de barrios populares en Altos de San Lorenzo, Melchor Romero y Lisandro Olmos, entre otros sectores de la periferia.

Desvíos y operativos

Debido al bloqueo total de la calle 6, el personal de tránsito y efectivos policiales presentes en el lugar están derivando el flujo vehicular hacia la calle 53. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona de Plaza San Martín para evitar embotellamientos.

Amenaza de corte en la Autopista

El conflicto podría agravarse en las próximas horas. Los manifestantes tienen previsto marchar hacia el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Además, advirtieron que no descartan realizar un corte total en la rotonda de 120 y 32, lo que interrumpiría de forma drástica el acceso y egreso a la Autopista La Plata-Buenos Aires en plena hora pico de retorno.

 

