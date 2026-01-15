En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Tras conocerse el índice de inflación del INDEC, que marcó un alza de precios del 2,8%, ya es posible calcular el valor del boleto de micro en todas sus escalas para la ciudad de La Plata a partir del 1º de febrero. Esto se da conforme a lo establecido en la Resolución Nº 81/25, que dispone un mecanismo de actualización mensual basado en el IPC más un 2% adicional.
De esta forma, el incremento en la región del Gran La Plata será superior al de enero, situándose en el orden del 4,8% (sumatoria del IPC y el porcentaje fijo). Los usuarios deben tener en cuenta que el uso de la tarjeta SUBE registrada reduce la tarifa considerablemente; por el contrario, no contar con el registro oficial implicará un costo significativamente mayor.
En este sentido, con la tarjeta registrada, el boleto mínimo -que en enero subió a $749,72- escalará a $785,70 el próximo mes. En cuanto al boleto máximo, que actualmente se abona $1.000,82, pasará a costar $1.048,86.
Se mantiene vigente el segmento de Tarifa Social, que otorga un 55% de descuento sobre el boleto regular. Este beneficio está destinado a grupos vulnerables (jubilados, beneficiarios de AUH, entre otros) y se gestiona registrando la tarjeta en Mi ANSES o en la app de SUBE, para luego activarla en una Terminal Automática (TAS) o mediante la misma aplicación.
Con Tarjeta SUBE registrada
De 0 a 3 km: de $749,72 a $785,70
De 3 a 6 km: de $818,45 a $857,74
De 6 a 12 km: de $885,64 a $928,15
De 12 a 27 km: de $948,46 a $993,99
Más de 27 km: de $1.000,82 a $1.048,86
Con Tarjeta SUBE no registrada
De 0 a 3 km: de $1.192,05 a $1.249,27
De 3 a 6 km: de $1.301,33 a $1.363,79
De 6 a 12 km: de $1.408,17 a $1.475,76
De 12 a 27 km: de $1.508,05 a $1.580,44
Más de 27 km: de $1.591,31 a $1.667,69
Con Tarjeta Sube Registrada: Tarifa social
De 0 a 3 km: de $337,37 a $353,56
De 3 a 6 km: de $368,30 a $385,98
De 6 a 12 km: de $398,54 a $417,67
De 12 a 27 km: de $426,81 a $447,30
Más de 27 km: de $450,37 a $471,99
