AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares

La novela judicial que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que tiene entre sus principales apuntados al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, sigue sumando capítulos. En una trama en la que se investigan distintas maniobras para desviar y lavar dinero, la causa se bifurca en otras acusaciones que involucran la presunta retención indebida de aportes previsionales y tributos por parte de la entidad deportiva, junto con la compra de bienes —como vehículos de alta gama y una mansión en Pilar— supuestamente adquiridos con fondos no explicados a través de empresas fantasma (ver aparte).

En este marco, trascendió ayer un presunto esquema de desvío de millones de dólares de la AFA a través del uso de sociedades fantasma en el exterior, facturación apócrifa y el reingreso del dinero al país mediante cuevas financieras. La operatoria, según reconstruyó una investigación del diario La Nación, se habría desarrollado durante la gestión de Tapia, con un rol central del tesorero Toviggino, y aprovechando la brecha entre el dólar oficial y el “blue”, en tiempos de cepo cambiario.

El entramado se habría edificado sobre compañías creadas en Florida (Estados Unidos), que compartían domicilio legal y carecían de estructura operativa. Entre ellas figuran SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC.

Estas sociedades habrían emitido once facturas por casi 3,75 millones de dólares a la AFA por supuestos servicios de consultoría, logística y marketing, sin documentación que acreditara trabajos concretos ni resultados.

LA PISTA DEL VERDULERO

Un dato llamativo es que una de las firmas figuraba a nombre de un verdulero con domicilio fiscal en Banfield, partido de Lomas de Zamora, sin antecedentes empresariales, experiencia en comercio internacional ni capacidad económica compatible con el volumen de fondos facturados.

Según la reconstrucción periodística, este hombre trabajaba en una verdulería, no tenía empleados ni actividad vinculada a consultoría o marketing y, aun así, figuraba como responsable de una empresa que emitía facturas por cientos de miles de dólares a la AFA. Para los investigadores, se trataría de un prestanombre, utilizado para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la operatoria.

FACTURAS CON IRREGULARIDADES

Por otro lado, las facturas supuestamente apócrifas presentaban múltiples anomalías: numeración desordenada en el tiempo, errores formales, falta de contratos específicos y ausencia de informes de prestación de servicios. Aun así, se desprende del informe periodístico, fueron aceptadas y pagadas.

Los pagos se habrían canalizado a través de intermediarios vinculados a contratos comerciales de la AFA, entre ellos TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni, que administra ingresos por derechos y patrocinios del seleccionado argentino.

Desde allí, el dinero habría sido derivado a las sociedades offshore.

CEPO Y CUEVAS

Una vez depositados en el exterior, los fondos volvían a la Argentina en efectivo, a través de cuevas financieras de la City porteña, aprovechando el contexto de cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el informal.

La investigación señala como actores clave al mencionado Toviggino y a Juan Pablo Beacon, ex presidente ejecutivo del Consejo Federal.

También aparecen vinculados Diego Martín Schrager —quien en algunos documentos se presenta como “empresario” y en otros como “comerciante”— y Darío Francisco Samaniego (el verdulero “empresario”), con perfiles económicos que no justificarían capacidad adquisitiva para constituir empresas en el exterior ni para facturar semejantes fondos a la AFA.

Este presunto uso de sociedades pantalla, testaferros de bajos recursos —como el caso del verdulero—, facturas truchas y el paso por cuevas financieras se suma a la trama de un escándalo judicial que sigue agregando fojas y que podría abrir nuevas líneas de investigación contra los máximos responsables de la entidad rectora del fútbol argentino.