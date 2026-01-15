Invasión de autos chinos alerta a las terminales

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Llega al país un barco con más de 5.000 vehículos fabricados en el gigante asiático, que estarán exentos de impuestos
Llega a la Argentina un barco de colosales dimensiones que transporta más de 5.000 autos híbridos y eléctricos, en el marco del plan oficial para abrir la importación. Mientras, las terminales radicadas en el país siguen con atención el operativo y ya hacen cálculos sobre el impacto que puede tener en la actividad automotriz local.
El buque de la automotriz china BYD entrará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate el domingo a última hora y comenzará la descarga de autos al día siguiente.
Es el mismo ingreso que utiliza la industria automotriz local para bajar autos importados y subir vehículos de fabricación nacional que tienen destino de exportación.
Se trata del primer buque de una flota perteneciente a la compañía china BYD.
Sobre un cupo total de 50.000 unidades anuales que entran bajo un régimen especial, en el mercado se estima que ya ingresaron 15.000 vehículos.
La totalidad del cupo correspondiente a 2025 deberá llegar al país antes del 31 de enero.
Este barco es el BYD Changzhou, parte de una flota de 8 buques gracias a los cuales la marca proyecta poder transportar unos 65.000 vehículos por viaje entre todos los navíos.
La marca china es líder en producción mundial de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) y desembarca con tres modelos en esta primera etapa: el citycar 100% eléctrico Dolphin Mini y dos SUV, el eléctrico Yuan Pro y el híbrido enchufable Song Pro, todos llegan en dos versiones: GL (Great Low) y la tope de gama GS (Great Superior).
El mercado asiático sigue con atención la apertura importadora por parte del gobierno de Javier Milei.
Existe, como se dijo, un cupo de 50.000 autos por año que no pagan arancel del 35% de importación extrazona por ser híbridos y eléctricos con un precio menor a US$ 16.000 FOB (libre de impuestos y costos) en puerto de salida.
Este programa se extenderá hasta 2029 inclusive, lo que permitirá que ingresen al país 250.000 autos exentos del gravamen.
