Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas

Un incendio forestal generó momentos de preocupación ayer miércoles por la tarde en la localidad de Abasto, luego de que se desatara un foco ígneo en un predio ubicado sobre la avenida 520 y 226.
Las llamas avanzaron sobre pastizales y vegetación seca, provocando una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la zona. Ante la situación, trabajaron en el lugar dotaciones de los Bomberos del cuartel de Abasto, que lograron contener el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas lindantes.
Gracias al rápido accionar de los efectivos, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran personas heridas ni daños en casas cercanas. Las tareas se extendieron durante varias horas para asegurar la extinción total de los focos activos y prevenir posibles rebrotes.
Si bien las causas del siniestro aún no fueron confirmadas, no se descarta que haya sido provocado por las altas temperaturas y la sequedad del terreno. Desde las autoridades reiteraron el pedido de extremar los cuidados y evitar cualquier tipo de quema en zonas abiertas, especialmente durante la temporada de calor.
