En búsqueda de dólares: el BCRA adquirió 187 millones

Ya acumuló casi US$ 300 millones en la semana. De todos modos, las reservas no subieron mucho por un pago de deuda. El precio del dólar minorista bajó a $1.480
En el marco del plan de acumulación de reservas que inauguró este año, el Banco Central encadenó ayer su octava compra de divisas al hilo y adquirió 187 millones de dólares, en el que fue el mayor saldo neto positivo en 10 meses. Mientras que en lo que va del año acumula 515 millones de dólares.
Sin embargo, la autoridad monetaria debió pagar unos 100 millones de dólares a organismos internacionales por un vencimiento de deuda, por lo que las reservas brutas crecieron apenas U$S37 millones, hasta los 44.717 millones de dólares, según trascendió de fuentes oficiales.
El plan para adquirir divisas implementado por el Gobierno como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es valorado por el mercado, sobre todo después de un 2025 en el que el Central compró apenas 198 millones de dólares.
Aunque, según calculan analistas, todavía faltan US$9.485 millones para alcanzar la meta de US$10.000 millones trazada por el Gobierno. Con un saldo promedio de compras diarias por US$57 millones, de continuar este ritmo se alcanzaría el objetivo el 21 de septiembre de este año.
Según advirtió el economista Fernando Baer, “el ritmo de compras es prudente, pero continuo, y coincidente con el objetivo de monetizar la economía en un marco de aumento de la demanda de dinero, algo que estamos viendo en estas semanas. Hasta ahora el mercado de cambios se movió con volúmenes relativamente bajos, en línea con ese aumento. La menor demanda relativa de dólares o cobertura no está dando lugar a demanda por ese tipo de instrumentos”.
Para Baer, “la señal es positiva, sobre todo porque quedan dólares por liquidar de emisiones corporativas de fines del año pasado, que daría capacidad de mayor compra a futuro”.
En este escenario, el dólar oficial volvió a retroceder, tras registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. En el Banco Nación, el minorista cedió $5 y se ubicó en $1.480, mientras que el segmento mayorista se vendió a $1.453.
Los financieros operaron dispares: el MEP terminó a $1.481,74 (bajó $5,37); en cambio, el contado con liquidación subió $5,96 hasta los $1.528,28.
DÓLAR BLUE
$1.515
DÓLAR MEP
$1.481,74
DÓLAR CCL
$1.527,86
DÓLAR OFICIAL
$1.475
DÓLAR MINORISTA
$1.480
DÓLAR MAYORISTA
$1.453
