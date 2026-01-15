Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía |LA MAYOR CANTIDAD DESDE LA SALIDA DEL CEPO

En búsqueda de dólares: el BCRA adquirió 187 millones

Ya acumuló casi US$ 300 millones en la semana. De todos modos, las reservas no subieron mucho por un pago de deuda. El precio del dólar minorista bajó a $1.480

En búsqueda de dólares: el BCRA adquirió 187 millones

El Banco Central sigue detrás de los “verdes” norteamericanos / NA

15 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

En el marco del plan de acumulación de reservas que inauguró este año, el Banco Central encadenó ayer su octava compra de divisas al hilo y adquirió 187 millones de dólares, en el que fue el mayor saldo neto positivo en 10 meses. Mientras que en lo que va del año acumula 515 millones de dólares.

Sin embargo, la autoridad monetaria debió pagar unos 100 millones de dólares a organismos internacionales por un vencimiento de deuda, por lo que las reservas brutas crecieron apenas U$S37 millones, hasta los 44.717 millones de dólares, según trascendió de fuentes oficiales.

El plan para adquirir divisas implementado por el Gobierno como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es valorado por el mercado, sobre todo después de un 2025 en el que el Central compró apenas 198 millones de dólares.

Aunque, según calculan analistas, todavía faltan US$9.485 millones para alcanzar la meta de US$10.000 millones trazada por el Gobierno. Con un saldo promedio de compras diarias por US$57 millones, de continuar este ritmo se alcanzaría el objetivo el 21 de septiembre de este año.

Según advirtió el economista Fernando Baer, “el ritmo de compras es prudente, pero continuo, y coincidente con el objetivo de monetizar la economía en un marco de aumento de la demanda de dinero, algo que estamos viendo en estas semanas. Hasta ahora el mercado de cambios se movió con volúmenes relativamente bajos, en línea con ese aumento. La menor demanda relativa de dólares o cobertura no está dando lugar a demanda por ese tipo de instrumentos”.

Para Baer, “la señal es positiva, sobre todo porque quedan dólares por liquidar de emisiones corporativas de fines del año pasado, que daría capacidad de mayor compra a futuro”.

LE PUEDE INTERESAR

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

LE PUEDE INTERESAR

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares

En este escenario, el dólar oficial volvió a retroceder, tras registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. En el Banco Nación, el minorista cedió $5 y se ubicó en $1.480, mientras que el segmento mayorista se vendió a $1.453.

Los financieros operaron dispares: el MEP terminó a $1.481,74 (bajó $5,37); en cambio, el contado con liquidación subió $5,96 hasta los $1.528,28.

 

COTIZACIONES

DÓLAR BLUE
$1.515

DÓLAR MEP
$1.481,74

DÓLAR CCL
$1.527,86

DÓLAR OFICIAL
$1.475

DÓLAR MINORISTA
$1.480

DÓLAR MAYORISTA
$1.453

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de Política y Economía

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares

Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta

Autos de alta gama y la mansión de Pilar, en la mira
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Policiales
“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos
La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
Espectáculos
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla