La vuelta de Trump al foro de Davos

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Inscripción abierta para la colonia municipal de verano en la “Repu”
Colecta solidaria en el Club Libertad por los incendios en la Patagonia
Crecen las quejas por los altos pastizales en un sector de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Redacción AFP
El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá la semana próxima a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, donde también se espera al colombiano Gustavo Petro y al argentino Javier Milei, confirmaron los organizadores. “Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump”, que estará “acompañado de la mayor delegación” estadounidense que haya participado nunca en el Foro de Davos, declaró el presidente del evento, Borge Brende.
LE PUEDE INTERESAR
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Al menos cinco secretarios clave lo acompañarán, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, dijo Brende. Igualmente se espera la participación del enviado especial para Ucrania y Oriente Medio, Steve Witkoff.
En 2025, apenas investido para un segundo mandato, Trump intervino por videoconferencia en esta reunión de las élites económicas y políticas que tiene lugar cada año en Suiza. En persona asistió por última vez en 2020, durante su primer mandato.
En el resort suizo estará también el colombiano Petro, amenazado por Trump tras la operación militar norteamericana del 3 de enero en la que fueron capturados el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por presunto narcotráfico.
Brende dijo al presentar la edición 2026 del Foro que espera “algunas conversaciones” sobre la situación de Venezuela.
El líder izquierdista colombiano mantuvo no obstante la semana pasada una conversación telefónica con Trump, en la que ambos limaron sus diferencias de larga data. El republicano anunció que Petro lo visitará en la Casa Blanca en febrero.
Milei regresará a Davos, un foro en el que ya se destacó el año pasado lanzando desde la tribuna una diatriba contra la izquierda y lo que denomina como “el virus mental de la ideología woke”. El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, engrosará la representación latinoamericana este año.
La segunda economía mundial, China, estará presente con una delegación dirigida por el vice primer ministro He Lifeng.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí