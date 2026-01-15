La vuelta de Trump al foro de Davos

Redacción AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá la semana próxima a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, donde también se espera al colombiano Gustavo Petro y al argentino Javier Milei, confirmaron los organizadores. “Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump”, que estará “acompañado de la mayor delegación” estadounidense que haya participado nunca en el Foro de Davos, declaró el presidente del evento, Borge Brende.

Al menos cinco secretarios clave lo acompañarán, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, dijo Brende. Igualmente se espera la participación del enviado especial para Ucrania y Oriente Medio, Steve Witkoff.

En 2025, apenas investido para un segundo mandato, Trump intervino por videoconferencia en esta reunión de las élites económicas y políticas que tiene lugar cada año en Suiza. En persona asistió por última vez en 2020, durante su primer mandato.

En el resort suizo estará también el colombiano Petro, amenazado por Trump tras la operación militar norteamericana del 3 de enero en la que fueron capturados el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por presunto narcotráfico.

Brende dijo al presentar la edición 2026 del Foro que espera “algunas conversaciones” sobre la situación de Venezuela.

El líder izquierdista colombiano mantuvo no obstante la semana pasada una conversación telefónica con Trump, en la que ambos limaron sus diferencias de larga data. El republicano anunció que Petro lo visitará en la Casa Blanca en febrero.

Milei regresará a Davos, un foro en el que ya se destacó el año pasado lanzando desde la tribuna una diatriba contra la izquierda y lo que denomina como “el virus mental de la ideología woke”. El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, engrosará la representación latinoamericana este año.

La segunda economía mundial, China, estará presente con una delegación dirigida por el vice primer ministro He Lifeng.