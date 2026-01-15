Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Arranca la segunda quincena y en la ruta 2 se siente el recambio turístico: más de 1150 autos por hora hacia la Costa
VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
Irán desmiente que el manifestante Erfan Soltani vaya a ser ejecutado
El Gobierno reanuda las reuniones con gobernadores por la reforma laboral
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
WOW, origen platense y una mirada contemporánea sobre la ciudad y la publicidad en vía pública
Jueves también de mucho calor y anuncio de tormentas: ¿para qué hora?
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una violenta pelea entre cuidacoches generó momentos de tensión este jueves por la madrugada en la zona del Bingo de La Plata, donde debió intervenir personal policial tras un llamado al sistema de emergencias 911. El hecho ocurrió en la intersección de calle 42 y diagonal 80, uno de los sectores con mayor circulación de personas y vehículos.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a un grupo de hombres golpeándose entre sí a golpes de puño. Según el parte oficial, se trataba de cuidacoches que habitualmente trabajan en la zona. La situación se tornó aún más violenta cuando los involucrados advirtieron la presencia policial y comenzaron a arrojar piedras contra el móvil, poniendo en riesgo la integridad del personal.
Ante la agresión, los efectivos efectuaron un disparo disuasivo con escopeta y posta de goma, logrando controlar el disturbio. Como resultado del operativo, cinco hombres fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes.
La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad y lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento realizado por el personal policial y ordenó continuar con las diligencias de rigor.
El episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, un punto habitual de actividad nocturna y concurrencia masiva, donde en reiteradas oportunidades se han registrado conflictos vinculados al accionar de cuidacoches.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí