Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos

Una violenta pelea entre cuidacoches generó momentos de tensión este jueves por la madrugada en la zona del Bingo de La Plata, donde debió intervenir personal policial tras un llamado al sistema de emergencias 911. El hecho ocurrió en la intersección de calle 42 y diagonal 80, uno de los sectores con mayor circulación de personas y vehículos.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a un grupo de hombres golpeándose entre sí a golpes de puño. Según el parte oficial, se trataba de cuidacoches que habitualmente trabajan en la zona. La situación se tornó aún más violenta cuando los involucrados advirtieron la presencia policial y comenzaron a arrojar piedras contra el móvil, poniendo en riesgo la integridad del personal.

Ante la agresión, los efectivos efectuaron un disparo disuasivo con escopeta y posta de goma, logrando controlar el disturbio. Como resultado del operativo, cinco hombres fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad y lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento realizado por el personal policial y ordenó continuar con las diligencias de rigor.

El episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, un punto habitual de actividad nocturna y concurrencia masiva, donde en reiteradas oportunidades se han registrado conflictos vinculados al accionar de cuidacoches.