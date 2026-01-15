Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos

15 de Enero de 2026 | 09:43

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de varios productos cosméticos ilegítimos al comprobarse que no contaban con los datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

A través del área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, se recibió por mail varias denuncias referidas a la comercialización indebida de productos cosméticos denominados “Geles neutros” y “Cremas bases cosméticas” bajo las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab, y Nameco, las que al momento de la denuncia no contaban con inscripción sanitaria ante la ANMAT.

Con las denuncias recibidas, se dio inicio a una investigación, en la cual se determinó los productos cosméticos que son alertados por dicha Administración:

Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca QUIFAM
Crema Base neutra hidrosoluble, marca QUIFAM
Gel Neutro multifunción, marca ECOTIDY
Gel Neutro multifunción, marca VEPO
Crema Base, sin acción terapéutica, marca VEPO
Gel Neutro, marca ACTIVA LAB
Gel Neutro, marca NAMECO
Crema Base Neutra, marca NAMECO

Se constató que dicho productos eran vendidos por Mercado Libre, sin que pudieran ser identificados en la base de datos de cosméticos inscriptos.

“Esta falta de inscripción implica que no se conoce el establecimiento a cargo de su elaboración, por lo que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia”, explicaron en el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Frente a las irregularidades, el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, dispuso la prohibición el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de dichos productos.

“La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, ya que al no estar inscriptos se trata de productos ilegítimos”, destaca el escrito. 

