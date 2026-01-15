Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un fatal accidente vial ocurrió en la localidad de Villa Elisa y terminó con el fallecimiento de un hombre de 34 años.
El hecho, que trascendió ayer, tuvo lugar el pasado 9 de enero en la intersección de Diagonal 428 y calle 1, donde la víctima sufrió una caída mientras circulaba en una motocicleta Honda Storm de color gris.
Según se informó, Maximiliano Nicolás Paz había protagonizado el siniestro en horas de la madrugada de ese día y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos que lo asistieron no pudieron evitar su deceso.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista habría caído solo, sin la intervención de terceros ni otros vehículos.
Ahora interviene en la causa la UFIJ N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, que dispuso la realización de la autopsia y las diligencias de rigor para determinar con precisión las circunstancias del hecho.
Para eso se intentarán relevar las cámaras de seguridad de la zona y, eventuales testigos, con la intención de poder despejar todos los interrogantes.
LE PUEDE INTERESAR
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
LE PUEDE INTERESAR
Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky
Como se sabe, con este trágico evento ya son cuatro los registrados en La Plata en lo que va del año y, en todos los casos, tuvo motos involucradas.
Sin dudas es un llamado de atención para todos. Primero para los usuarios y después para las autoridades, que deberían abordar la cuestión con todos los datos estadísticos en la mano, que están indicando que la problemática, lejos de encontrar freno, se acelera.
En 2025 fueron 80 las personas fallecidas en la Región en accidentes viales. Y la cantidad de heridos incontable, muchos de ellos con secuelas permanentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí