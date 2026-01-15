Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto

Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto

15 de Enero de 2026 | 03:40

La moto que conducía el hombre fallecido. Tenía 34 años / EL DIA

15 de Enero de 2026 | 03:40
Edición impresa

Un fatal accidente vial ocurrió en la localidad de Villa Elisa y terminó con el fallecimiento de un hombre de 34 años.

El hecho, que trascendió ayer, tuvo lugar el pasado 9 de enero en la intersección de Diagonal 428 y calle 1, donde la víctima sufrió una caída mientras circulaba en una motocicleta Honda Storm de color gris.

Según se informó, Maximiliano Nicolás Paz había protagonizado el siniestro en horas de la madrugada de ese día y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos que lo asistieron no pudieron evitar su deceso.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista habría caído solo, sin la intervención de terceros ni otros vehículos.

Ahora interviene en la causa la UFIJ N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, que dispuso la realización de la autopsia y las diligencias de rigor para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Para eso se intentarán relevar las cámaras de seguridad de la zona y, eventuales testigos, con la intención de poder despejar todos los interrogantes.

Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet

Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky

Como se sabe, con este trágico evento ya son cuatro los registrados en La Plata en lo que va del año y, en todos los casos, tuvo motos involucradas.

Sin dudas es un llamado de atención para todos. Primero para los usuarios y después para las autoridades, que deberían abordar la cuestión con todos los datos estadísticos en la mano, que están indicando que la problemática, lejos de encontrar freno, se acelera.

En 2025 fueron 80 las personas fallecidas en la Región en accidentes viales. Y la cantidad de heridos incontable, muchos de ellos con secuelas permanentes.

