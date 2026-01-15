Arranca la segunda quincena y en la ruta 2 se siente el recambio turístico: más de 1150 autos por hora hacia la Costa

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
El recambio quincenal de enero ya se hace sentir en las rutas que conectan con la Costa Atlántica. Según informó la empresa estatal Aubasa, a media mañana de este jueves la Ruta 2 registraba el paso de 1.156 autos por hora con destino a las distintas localidades balnearias.
Esta medición fue tomada en el puesto de control de Samborombón, en el partido de Brandsen. En sentido inverso, hacia la Ciudad de Buenos Aires, el caudal era de 765 vehículos por hora.
Por su parte, en el punto de control de Maipú, el flujo vehicular alcanzaba los 598 rodados por hora en dirección a Mar del Plata, mientras que 765 se desplazaban hacia la Capital Federal.
La Ruta Provincial 11 también presenta un tránsito cargado. En el tramo de La Huella, se contabilizaron 1.231 autos por hora con rumbo a los balnearios del Partido de La Costa. En dirección opuesta, hacia CABA, el tránsito era de 1.053 vehículos.
Desde Aubasa reportaron que, pese a la intensidad del tráfico —notoriamente superior al del resto de la semana—, la circulación se desarrolla con normalidad, sin que se registren demoras significativas ni incidentes viales de gravedad.
Dada la proximidad del fin de semana, las autoridades prevén que este caudal intenso de circulación se mantenga constante en ambos sentidos durante toda la jornada del viernes.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
