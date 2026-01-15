Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez, de 8 años, habló por primera vez ,y a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.
Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.
"Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.
“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño", concluyó el mensaje.
Mientras la causa continúa para saber quién tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, la mamá de Bastián también se manifestó de manera pública y sostuvo que el responsable del siniestro es el conductor de la camioneta.
Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar las pericias correspondientes y así evaluar la responsabilidad de los protagonistas.
