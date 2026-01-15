Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian

Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
15 de Enero de 2026 | 11:42

Escuchar esta nota


El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez, de 8 años, habló por primera vez ,y a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

"Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño", concluyó el mensaje.

Mientras la causa continúa para saber quién tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, la mamá de Bastián también se manifestó de manera pública y sostuvo que el responsable del siniestro es el conductor de la camioneta.

LE PUEDE INTERESAR

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos

LE PUEDE INTERESAR

Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar las pericias correspondientes y así evaluar la responsabilidad de los protagonistas.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales
Últimas noticias de Policiales

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos

Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto

"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte

Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas
La Ciudad
Arranca la segunda quincena y en la ruta 2 se siente el recambio turístico: más de 1150 autos por hora hacia la Costa
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Espectáculos
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara
El repechaje de MasterChef Celebrity tiene sus primeros dos eliminados sin chances de volver: quiénes siguen 
Se supo: el significado del tatuaje de Evangelina Anderson, una huella en su historia de amor con Martín Demichelis
Dura historia: Inés Estévez recordó cuando vivió en la calle y dormía en la estación de Retiro
Nuevo escándalo: quién es Noelia, otra amante de Luciano Castro, todos los detalles
Información General
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla