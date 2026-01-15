El Gobierno reanuda las reuniones con gobernadores por la reforma laboral

Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
Sigue buscando consenso para el debate en el Senado
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.
Sin horario definido aún, la cita con Cornejo será por la mañana, mientras por la tarde Santilli hará lo propio con Orrego, indicaron fuentes oficiales.
Cornejo fue uno de los gobernadores aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral, que el Gobierno pretende sancionar en febrero, e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo.
El viernes a las 14hs., en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia, mientras que el lunes iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.
Para ese mismo viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la mesa política en Casa de Gobierno. Pasados los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo buscará accionar los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo con la sanción en febrero de la reforma laboral, una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero.
