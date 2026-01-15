Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |EL ESTRENO DE LA SEMANA

“Marty Supremo”: de los márgenes a la gloria

Con una actuación ya reconocida por la crítica internacional, Timothée Chalamet encarna a un soñador del Lower East Side en la nueva película de Josh Safdie, una de las grandes candidatas rumbo a los Oscar

“Marty Supremo”: de los márgenes a la gloria

Ambientada en la Nueva York de 1952, la película sigue la historia de un joven vendedor de zapatos que encuentra en el tenis de mesa una vía de escape frente a una vida mediocre

15 de Enero de 2026 | 05:14
Edición impresa

“Marty Supremo”, la nueva película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, se estrena hoy en las salas locales precedida por una fuerte expectativa internacional. El filme llega a los cines luego de que su protagonista fuera distinguido con el Critics Choice Award y el Globo de Oro por su interpretación, y con un lugar destacado entre las producciones que suenan con más fuerza de cara a la próxima edición de los Premios Oscar.

Ambientada en la Nueva York de 1952, la película sigue la historia de Marty Mauser, un joven vendedor de zapatos del Lower East Side que encuentra en el tenis de mesa una vía de escape frente a una vida marcada por mandatos familiares, precariedad económica y un futuro aparentemente predeterminado. En una sociedad de posguerra donde el ping pong es visto como un entretenimiento menor, el sueño de Marty de convertirse en el mejor jugador del mundo parece, para todos menos para él, una quimera .

Chalamet define a su personaje como “un joven ambicioso que quiere ser reconocido como el mejor jugador de tenis de mesa del mundo”, y señala que, aunque Marty pueda tener el talento necesario, “cuando comienza la historia es un joven insignificante del Lower East Side de Manhattan a principios de la década de 1950”. Esa tensión entre la convicción personal y el desprecio social es uno de los motores centrales del relato.

El director Josh Safdie, que coescribió el guion junto a su colaborador habitual Ronald Bronstein, describe a Marty como “el soñador por excelencia, el romántico mayúsculo y el optimista más implacable”. Según explica, la película funciona como una historia de paso a la adultez que explora cómo una individualidad intransigente puede resultar al mismo tiempo liberadora y restrictiva. “Para Marty, la fe ciega en su sueño lo lleva, de forma indirecta, al verdadero descubrimiento de sí mismo”, sostiene Safdie.

Con su séptimo largometraje, Safdie imprime a Marty Supremo un ritmo acelerado y una puesta cargada de energía, que lleva al personaje desde los clubes clandestinos de tenis de mesa del Lower East Side hasta escenarios internacionales como Londres, París, Tokio y las Grandes Pirámides. El filme propone así un recorrido global que combina espectáculo, competencia y obsesión, sin perder de vista el anclaje íntimo del protagonista.

La película se nutre de una extensa investigación sobre la subcultura del tenis de mesa en la Nueva York de mediados del siglo XX, un mundo poblado por marginados, genios autodidactas y personajes excéntricos. Safdie recuerda que este deporte “no era respetado, por lo que, naturalmente, atraía a bichos raros, puristas y obsesivos”, y que ese universo le permitió volver a explorar su interés por los personajes imperfectos y los mundos poco ortodoxos.

El relato también se apoya en una galería de personajes secundarios que orbitan alrededor de Marty y amplifican su travesía. Gwyneth Paltrow interpreta a Kay Stone, una ex estrella de Hollywood retirada de la vida pública, que establece con el protagonista una relación tan transaccional como emocional. Para la actriz, Kay es “una mujer complicada que decidió retirarse y encerrarse en sí misma”, y cuya conexión con Marty reaviva algo que creía perdido.

Odessa A’zion encarna a Rachel, la novia de Marty, otro personaje atrapado por las circunstancias de la época. Según la actriz, Rachel es “una persona astuta” que se defiende en un mundo poco amable para las mujeres y mantiene con el protagonista un vínculo tan fuerte que persiste incluso en la ausencia. Safdie la define como el mayor sostén emocional de Marty y una de las pocas personas capaces de verlo con claridad.

El elenco se completa con Tyler Okonma, conocido artísticamente como Tyler, The Creator, en su debut cinematográfico, Kevin O’Leary, Fran Drescher, Abel Ferrara y una extensa lista de cameos que incluye figuras del deporte, el arte y la cultura.

 

Por su actuación, Chalamet viene de recibir el Critics Choice Award y el Globo de Oro

 

Más allá de su trama individual, la película dialoga con un ideal profundamente estadounidense: el del individuo que avanza contra la historia y las expectativas sociales. En ese marco, la rivalidad de Marty con un jugador japonés introduce una lectura sobre la reconstrucción y la identidad tras la Segunda Guerra Mundial, contraponiendo distintas formas de entender la ambición y el éxito.

Con el respaldo de la crítica, una actuación central que ya fue premiada y un director consolidado en el cine contemporáneo, Marty Supremo desembarca en las salas locales como uno de los estrenos más relevantes del año y una de las apuestas fuertes de la actual temporada de premios.

