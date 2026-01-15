Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Gobierno reanuda las reuniones con gobernadores por la reforma laboral
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
WOW, origen platense y una mirada contemporánea sobre la ciudad y la publicidad en vía pública
Jueves también de mucho calor y anuncio de tormentas: ¿para qué hora?
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los automovilistas platenses y de la Provincia tienen pocas horas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con los precios actuales. Tal como lo oficializó el Ministerio de Transporte provincial, desde este viernes 16 de enero entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario que encarece el servicio un 21,8%. Con esta suba, la tarifa básica para un vehículo estándar pasará de los $79.640 actuales a $97.057,65.
El incremento, formalizado mediante la Resolución 369/2025, representa un nuevo golpe al bolsillo en un contexto de alta presión sobre el mantenimiento automotor. Si se mira hacia atrás, el impacto es evidente: hace apenas un año, el mismo control costaba poco más de $53.800, lo que refleja una escalada que supera ampliamente la inflación interanual.
Desde el Gobierno explicaron que el ajuste no es arbitrario, sino que está atado por contrato a las paritarias del sector. El valor de la VTV debe representar siempre el 7% del salario básico de un operario de SMATA. Por lo tanto, cada vez que los trabajadores del rubro logran una mejora salarial, el costo se traslada automáticamente a los conductores.
Para quienes deban asistir a las plantas verificadoras a partir de mañana, los costos serán los siguientes:
Motos: $38.801,03
Autos (hasta 2.500 kg): $97.057,65
Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64
Remolques y acoplados livianos: $58.201,54
Remolques y acoplados pesados: $87.302,33
Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $31.856,35
Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $47.784,52
Motos de más de 600cc: $63.712,70
Vehículos hasta 2.500 Kg: $79.640,87
Vehículos de más de 2.500 Kg: $143.353,57
Remolques, semiremolques y acoplados hasta 2.500 Kg: $47.784,52
Remolques, semiremolques y acoplados de más de 2.500 Kg: $71.676,79
LE PUEDE INTERESAR
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Cabe recordar que la VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros. En un escenario donde también suben seguros, patentes y combustibles, el trámite se ha convertido en una preocupación creciente para la economía de los hogares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí