VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%

Los automovilistas platenses y de la Provincia tienen pocas horas para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con los precios actuales. Tal como lo oficializó el Ministerio de Transporte provincial, desde este viernes 16 de enero entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario que encarece el servicio un 21,8%. Con esta suba, la tarifa básica para un vehículo estándar pasará de los $79.640 actuales a $97.057,65.

El incremento, formalizado mediante la Resolución 369/2025, representa un nuevo golpe al bolsillo en un contexto de alta presión sobre el mantenimiento automotor. Si se mira hacia atrás, el impacto es evidente: hace apenas un año, el mismo control costaba poco más de $53.800, lo que refleja una escalada que supera ampliamente la inflación interanual.

El argumento del aumento

Desde el Gobierno explicaron que el ajuste no es arbitrario, sino que está atado por contrato a las paritarias del sector. El valor de la VTV debe representar siempre el 7% del salario básico de un operario de SMATA. Por lo tanto, cada vez que los trabajadores del rubro logran una mejora salarial, el costo se traslada automáticamente a los conductores.

Los nuevos valores (desde el 16 de enero)

Para quienes deban asistir a las plantas verificadoras a partir de mañana, los costos serán los siguientes:

Motos: $38.801,03

Autos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

Remolques y acoplados livianos: $58.201,54

Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

Valores entre el 17 de julio de 2025 y 15 de enero de 2026

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $31.856,35

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $47.784,52

Motos de más de 600cc: $63.712,70

Vehículos hasta 2.500 Kg: $79.640,87

Vehículos de más de 2.500 Kg: $143.353,57

Remolques, semiremolques y acoplados hasta 2.500 Kg: $47.784,52

Remolques, semiremolques y acoplados de más de 2.500 Kg: $71.676,79

Cabe recordar que la VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros. En un escenario donde también suben seguros, patentes y combustibles, el trámite se ha convertido en una preocupación creciente para la economía de los hogares.

