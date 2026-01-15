VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
El Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo de $1.000.00 y hoy se entrega gratis, con la edición impresa del diario EL DIA, la tarjeta para controlar los números y darle rienda suelta a la ilusión.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA reparte además $300.000 cada semana por el acierto de línea. Es por eso que este jueves se renovaron las esperanzas.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17 hs. en las oficinas de EL DIA -Diagonal 80 Nº 815- con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
Por caso, en la última ronda semanal, una lectora del Casco Urbano acertó los 15 números y logró adjudicarse $4.000.000 de pesos correspondientes a un suculento pozo vacante ¡Vos podés ser el próximo ganador o ganadora!
